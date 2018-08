Dupa ce Dragnea a acuzat o "tentativa de asasinat", Ambasada Suediei spune povestea regelui Gustav care a fost ucis de 5 conspiratori

Ziare.

com

Sub titlul "Cinci conspiratori si o incercare de asasinare la opera", Ambasada Suediei povesteste cum, in anul 1792, in cadrul unul unui bal mascat, regele Gustav al III-lea a fost inconjurat de cinci membri ai aristocratiei si impuscat."Da, s-a intamplat pe 16 martie 1792 la un bal mascat la Opera Regala din Stockholm, organizat de regele suedez Gustav al III-lea. La scurt timp dupa ce si-a facut aparitia la bal, Gustav al III-lea a fost inconjurat de cinci membri ai aristocratiei si impuscat. Regele suedez a murit cateva zile mai tarziu din cauza ranilor.Povestea regelui suedez Gustav al III-lea este una dintre cele mai interesante din istoria regala suedeza. Mostenirea lui Gustav al III-lea exista si astazi, mai ales sub forma unor importante cladiri si institutii din Suedia, cum ar fi Academia Suedeza, Teatrul Regal, Opera Regala si Baletul Regal", scrie Ambasada Suediei.Postarea a strans imediat foarte multe comentarii. Un internaut a fost curios daca cei cinci au fost platiti de Soros, iar Ambasada Suediei a raspuns ca "Nu exista nimic in cartile de istorie care sa indice faptul ca o persoana cu acest nume a finantat incercarea de asasinat".Totodata, internautii au laudat Ambasada Suediei pentru postarile de pe Facebook prin care reactioneaza cu umor la evenimentele din Romania.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa . El a declarat, la Antena3, ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de "un om foarte celebru din lume"."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine", a declarat Liviu Dragnea.Miercuri seara, presedintele PSD a facut noi precizari despre "tentativa de asasinat" la adresa sa, prezentand pe larg cum si cand a inceput toata povestea. Iata ce detalii a dat Liviu Dragnea. I.O.