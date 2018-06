Sindicate din penitenciare: Dragnea sa ceara scuze victimelor, nu infractorilor! Sunt mii de criminali si violatori si doar 73 de condamnati pe abuz in serviciu

In penitenciare sunt mii de criminali (6156), talhari (4387), condamnati pentru furturi (5190), violatori (1979), traficanti de droguri (1434) si condamnati pentru inselaciune (997) .

domnul Liviu Dragnea este singurul condamnat pentru infractiuni de abuz in serviciu, care a instigat la deturnarea banilor destinati pentru asistenta sociala.

daca simte nevoia sa ceara cuiva iertare, ii recomandam domnului Liviu Dragnea sa se aiba in vedere milioanele de romani pe care i-a mintit, zecile de mii de victime ale infractiunilor care n-au primit nicio despagubire si miile de angajati din penitenciare care, desi lucreaza in conditii improprii

"Nu exista niciun motiv ca cineva sa le ceara scuze. Nici macar un viitor coleg, actual demnitar al Statului Roman", transmite sindicatul.Acesta aminteste ca unul din cinci condamnati pentru infractiunile de mai sus au fost pusi in libertate: "Astazi sunt asadar liberi pe strada si comit alte infractiuni mii de criminali, violatori, talhari si hoti. Statistic peste 70% din cei peste 5.000 de beneficiari se vor intoarce facand alte mii de victime"."Nu comentam constructia frazei, emotia momentului explica scaparile, dar, pentru conformitate, precizam ca in penitenciarele romanesti, la 30 ianuarie 2018, se aflau in detentie exact 73 de condamnati la pedepse cu inchisoarea intre 2 si 5 ani pentru infractiunea de abuz in serviciu. Aceasta cifra s-a redus sensibil dupa aplicarea legii recursului compensatoriu.Ca o curiozitate statistica,Banii destinati copiilor orfani sau plasati in grija statutului ori a persoanelor defavorizate, au fost astfel folositi in interes de partid pentru plata unor sinecuristi", se aminteste in documentul semnat de Sorin Dumitrascu, presedinte al FSANP.Penitenciarul Giurgiu are un grad de ocupare de 87,21%, dar ministrul Justitiei a avut grija sa-l clasifice ca fiind in conditii improprii, desi este unul dintre cele trei penitenciare construite dupa 1989, precizeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor:"Va avea, deci, spatiu suficient si va beneficia si de reducere de pedeapsa daca va fi repartizat la acest penitenciar pe baza criteriului domiciliului"."Asadar,, inca mai au de recuperat o datorie de peste 1 milion de ore suplimentare neplatite. Ar fi un inceput.Din pacate, insa, n-o va face. A inventat "statul paralel" asa cum inaintasi ai domniei sale au inventat "agenturili straine", ori - mai tarziu, dupa Revolutie - "elementele reactionare"", conchide documentul.Liviu Dragnea, condamnat la inchisoare cu executare in prima instanta, a anuntat ca ramane in fruntea PSD, a Camerei Deputatilor si a coalitiei de guvernare si ca va merge "pana la capat", ca social-democratii au gresit ca au avut o "atitudine procedural corecta in Parlament", iar de acum vor fi "mult mai fermi si mai radicali".Liviu Dragnea le-a cerut scuze "miilor de romani care stau in puscarie pe un articol neconstitutional".