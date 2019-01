France Culture: Liviu Dragnea este in razboi deschis contra Justitiei

Ziare.

Este descrierea pe care postul de radio France Culture o face Romaniei, intr-un material amplu, care se adauga celorlalte relatari jurnalistice internationale deloc optimiste fata de Bucuresti si de capacitatea Guvernului Dancila de a avea o presedintie onorabila a Uniunii Europene.Materialul jurnalistic este ilustrat cu o fotografie a lui Liviu Dragnea, descris in caseta explicativa drept cel care conduce din umbra Guvernul si este in razboi deschis cu Justitia.Europa a fost ferma: Romania trebuie sa faca eforturi serioase in lupta contra coruptie endemice a clasei politice. In acest context, jurnalistii francezi amintesc de crearea DNA, in vremea mandatului Monicai Macovei, astazi europarlamentar, la Ministerul Justitiei. Si o vreme, pana in 2016, aceasta institutie a functionat si a reusit sa obtina condamnarea definitiva a patru ministri, 25 de parlamentari, 75 de primari si a altor functionari. Chiar si a unor magistrati, arata France Culture.In 2016 insa, scriu jurnalistii, lucrurile au inceput sa se schimbe. Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, explica:"Pentru politicienii corupti, aceasta institutie era un pericol si agenda pe care au inceput sa o puna in aplicare din 2017 a fost aceea de a incerca sa distruga ce poate face DNA".Jurnalistii francezi refac, astfel, intregul scenariu pus la cale de Liviu Dragnea, pentru a distruge DNA. Sunt amintite revocarea si apoi demiterea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi si modificarile aduse Legilor Justitiei.Cu toate acestea, Titus Corlatean, senator PSD, explica in acest material ca nu este vorba despre "un razboi contra judecatorilor, ci contra abuzurilor comise de anumiti procurori". Corlatean nu ezita sa se refere la SRI si de acum celebra tema a colaborarii cu serviciile.Jurnalistii care semneaza materialul - Eric Biegala si Paul Cozighian - noteaza ca argumentul acesta este unul destul de straniu si ca in cele mai multe tari occidentale, procurorii sau judecatorii de instructie colaboreaza cu ofiterii de Politie judiciara repartizati la serviciile de informatii. France Culture aminteste aici de FBI in Statele Unite si DGSI in Franta.In acelasi context, materialul France Culture puncteaza problemele pe care le are Liviu Dragnea in Justitie, de unde si miza acestuia pentru o amnistie generoasa.