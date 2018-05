"Gratar la Dragnea" - Mii de persoane au anuntat ca se duc, luni, la sediul PSD

Ziare.

Internautul a anuntat ca va veni la sediul Kiseleff, la fel si liderul social-democratilor a spus ca va aduce micii din Teleorman. Vestea proasta pentru miile de oameni care vor sa participe la gratar este ca Dragnea a spus ca nu are atatia mici, in consecinta nu ii va primi.In urma cu o saptamana, liderul PSD a fost provocat de un internaut sa demonstreze ca el isi scrie postarile de pe Facebook, miza fiind o naveta cu bere. Astfel, Liviu Dragnea a postat un selfie cu el la volanul masinii, intreband "cum ramane cu naveta cu bere" promisa si spunand ca il asteapta pe internaut luni la sediul PSD din Kiseleff cu mici, urmand ca internautul sa aduca berea.La scurt timp dupa aceasta, pe Facebook a fost creat un eveniment intitulat "Gratar la Dragnea", iar aproape 10.000 de persoane s-au aratat interesate sau au anuntat ca participa la actiune."Gratar. Dragnea da micii. A zis sa ne tinem de cuvant si sa mergem. Locatia: Sediul PSD de pe Kiseleff. Ora: 17:00. Ziua: Luni 7 Mai", se arata in anuntul evenimentului.Ulteriror, Bogdan Lungu, cel care l-a provocat pe Dragnea, a scris in comentariile de la postarea liderului social-democratilor: "Sunt din Galati. Luni vin cu naveta cu bere. Sa vad daca am cui sa dau pariul pierdut. Radeti, glumiti... dar eu chiar ma duc la ora si locul stabilit. Sa vedem...". Bogdan Lungu a participat alaturi de familia sa la protestele antiguvernamentale. De altfel, la un comentariu facut duminica pe pagina sa Facebook, cand era avertizat ca Dragnea l-ar putea convinge sa intre in PSD, el a afirmat: "Daca am sa trec intr-o barca, sub nicio forma nu va fi PSD!!!" De asemenea, el confirma prezenta la Bucuresti, la intalnirea cu Dragnea.Liviu Dragnea a spus joi ca a discutat cu internautul si i-a confirmat ca aduce micii, invitand si jurnalistii la sediul PSD."Acel domn care a pus pariu pe o naveta cu bere ca eu nu sunt la volan, caruia i-am livrat selfie, l-am intrebat ce facem cu naveta cu bere, omul a spus ca isi tine promisiunea, eu am spus ca, fiind o gazda buna, aduc micii si va spun ca aduc mici din Teleorman. Va astept sa veniti acolo si sper sa mancati cu mine macar un mic sau doua persoane la un mic, daca nu aveti curaj unul intreg, si sa bem o bere. Si cu alcool, si fara alcool", a anuntat liderul PSD.In ceea ce priveste miile de oameni care si-au anuntat intentia de a veni la intalnirea cu liderul PSD, "la gratar", Liviu Dragnea a spus ca nu a facut "ramasag cu ei" si nu are atatia mici de dat."Nu, pentru ca nu cu ei am discutat. Eu n-am facut ramasag cu ei. Mai era o doamna care ar fi vrut sa vina si a zis ca bea doar limonada. Asa, de unde sa am eu atatia mici, domnisoara, sa vin la toti oamenii cu care mi-ar fi drag", a explicat acesta.In cadrul discutiilor de pe pagina evenimentului, mai multe persoane au anuntat ca vor veni sa protesteze in fata sediului PSD.Citeste si Dragnea a vorbit cu internautii pe Facebook, in timp ce se afla la volan. El a dictat si iubita lui Irina a scris