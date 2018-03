"Lista lui Maior": Dragnea a vazut-o, Ponta o neaga, Antonescu si Constantin nu o confirma

Crin Antonescu: Sub nicio forma nimeni nu s-a amestecat in numiri

Daniel Constantin: Nu s-a adus in discutie SRI sau numele George Maior

Dupa ce, marti seara, Liviu Dragnea si Victor Ponta au decis sa dea cartile pe fata si sa se razboiasca, miercuri a fost ziua celorlalti doi lideri implicati, in acea vreme, in constructia USL: Crin Antonescu si Daniel Constantin.Crin Antonescu a afirmat, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca, atunci cand a fost facut Guvernul Ponta 1, nu a fost nici macar invocat numele lui George Maior, asa cum a sustinul Liviu Dragnea."Parti din cele declarate, relatate de cei doi sunt adevarate, in sensul ca le pot confirma, restul nu stiu. Despre lucruri la care nu am fost de fata nu am stiinta. Nu stiu care spune adevarul si care minte, e probabil sa spuna amandoi adevarul", a spus Antonescu.El a amintit ca este vorba despre Guvernul Ponta 1, cel de dupa caderea prin motiune de cenzura a Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu, deci inainte de castigarea alegerilor de catre USL."Este foarte adevarat ca a fost un guvern format politic, era o alianta pe baza de paritare., dupa consultarea partidului in forurile statutare. Si intr-adevar discutia si momentul relatat au constat intr-o lunga dezbatere cu participantii si in locul pe care si domnul Dragnea si domnul Ponta l-au indicat, in jurul Ministerului de Interne", a afirmat Crin Antonescu.Fostul lider liberal a precizat ca postul era dorit de Liviu Dragnea, dar in cele din urma i-a revenit lui Ioan Rus."Ministerul de Interne ne inteleseseram de principiu sa revina PSD si toata discutia care a durat cateva ore bune, o discutie in patru - Victor Ponta, Liviu Dragnea, din partea PSD, eu, cu Eduard Hellvig, secretar general al partidului la acea data, principalul meu colaborator politic - discutia a fost in jurul ocupantului acestui mister. In mod tacit cumva, se stia ca Liviu Dragnea va fi titularul postului. La momentul in care ne-am intalnit sa discutam Guvernul, Victor Ponta a venit cu alta varianta", a explicat Crin Antonescu.El a precizat ca nu s-a facut nicio referire la George Maior."Sigur ca, acum, punand lucrurile cap la cap, ascultand si alte declaratii, e plauzibil ce spune Liviu Dragnea", a mai comentat fostul lider PNL.Nici deputatul Daniel Constantin nu confirma spusele liderului PSD, legate de o eventuala "lista a lui Maior" pentru Executiv.Intrebat daca in discutiile de atunci s-a pomenit in vreun fel de implicarea SRI sau a lui Maior in desemnarea ministrilor din Guvernul Ponta, deputatul a negat."Nu, sub nicio forma, atunci nu a fost nicio discutie, nici in drumul nostru spre Brasov, cu o zi inainte, cand nu a participat dl Dragnea si nici in ziua respectiva nu s-a adus in discutie SRI-ul sau numele George Maior.Nu a fost nicio lista, au fost lucruri pe care le-a prezentat Victor Ponta, a fost o paritate ACD-PSD care s-a pus pe masa. Postul de ministru de Interne a fost in dreptul PSD-ului si, dupa aceea, sigur ca au inceput discutiile. Domnul Liviu Dragnea spunea ca i se cuvine acest post, domnul Ponta nu a fost de acord, deci au fost discutii in contradictoriu (...) ".Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti, la Antena 3, ca fostul premier Victor Ponta i-ar fi "dat de inteles" ca a stabilit impreuna cu fostul director al SRI George Maior componenta Guvernului USL in anul 2012 si ca Maior i-ar fi spus ca Executivul trebuie format din oameni "verificati".Victor Ponta a reactionat la scurt timp, acuzand ca Dragnea minte si ca actualul lider al PSD "nu stia cum sa ii intre sub piele lui George Maior", caruia "ii ducea cadouri".Mai multe dezvaluiri promite Liviu Dragnea, in urmatoarele episoade."Voi continua. Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare. Urmeaza (episodul doi - n.red.) si trei, si patru", a declarat Liviu Dragnea, miercuri.