Liviu Dragnea, despre modificarea cu dedicatie a Codului Penal: Credeti ca astia ma lasa sa scap?

Categoric nu le raspund. Credeti ca astia ma lasa sa scap? Sa fim seriosi!

Aflat marti la Parlament, Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti cum le raspunde celor care afirma ca, daca modificarile la Codul Penal vor fi adoptate, acesta scapa de dosarele pe care le are.", a replicat liderul social democratilor.Alte comentarii pe marginea acestui subiect a refuzat sa faca.Amintim ca, luni, Comisia Iordache a finalizat modificarea Codului Penal, unul dintre cele mai importante articole amputate fiind art. 297, care se refera la abuzul in serviciu si care il vizeaza direct pe Liviu Dragnea, recent condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare.Ministerul Justitiei si-a anuntat punctul de vedere abia luni dimineata, iar PSD l-a preluat partial, anuntand acest lucru in ultimul moment, chiar inainte de vot.Propunerea finala a PSD, enuntata de Eugen Nicolicea si votata de majoritatea comisiei, dezincrimineaza partial abuzul in serviciu, scade limitele pedepselor, scade termenele de prescriptie si elimina pedeapsa complementara de interzicere a dreptului de a ocupa o functie publica pentru cel care a comis infractiunea.Mai mult, fapta nu se considera infractiune decat daca a fost savarsita in timpul programului, adica functionarul se afla "in exercitiul atributiilor de serviciu".De asemenea, s-a votat, printre altele, pentru abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu, la propunerea PSD-ALDE.