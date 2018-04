Liviu Dragnea a fost citat la DNA UPDATE

Update

"Am fost chemat sa mi se aduca la cunostinta ca mi s-a aprobat cererea de a mi se pune la dispozitie dosarul scanat", a spus Liviu Dragnea, la iesire.Liviu Dragnea a ajuns la DNA dupa ora 17.30, dar la intrare nu a facut nicio declaratie."Daca nu ma lasati, va acuza DNA ca obstructionati justitia", le-a spus Dragnea jurnalistilor care l-au asaltat cu intrebari.Potrivit acuzatiile facute publice de DNA, in cursul anului 2008, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Victor Piperea, fucntionari in cadrul CJ Teleorman, care ar fi asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor, ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige un contract de reabilitare a 55 km de drum judetean DJ 701 (limita - Dambovita Gratia - Poeni - Silistea - Scurtu Mare - Slavesti - Ciolanesti - Zabreasca - Dobrotesti), in valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.Un alt dosar in care este vizat Liviu Dragnea este dosarul Belina, in care Sevil Shhaideh a fost oficial inculpata de DNA. Astfel, procurorii au dispus recent schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Shhaideh Sevil, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (M.D.R.A.P.), sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave si fata de Ionela Stoian (fosta Vasile), director in cadrul M.D.R.A.P, sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de abuz in serviciu.In aceeasi cauza s-a dispus extinderea urmaririi penale, schimbarea incadrarii juridice si extinderea actiunii penale fata de inculpatul Gadea Adrian Ionut, la data faptei presedinte al CJ Teleorman, anunta DNA.