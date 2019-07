Liviu Dragnea ramane cetatean de onoare in judetul Teleorman

Ziare.

Titlul i-a fost acordat fostului lider PSD in urma cu 10 ani.Consilierii locali din Turnu Magurele au dezbatut, miercuri, o initiativa a consilierilor opozitiei, prin care acestia au solicitat retragerea titlului de cetatean de onoare acordat lui Liviu Dragnea, motivand ca nu este firesc si moral ca o persoana detinuta sa fie considerata "un reper de verticalitate de catre comunitate".Proiectul a fost respins de consilierii locali, astfel ca Liviu Dragnea si-a pastrat titlul onorific in orasul in care a inceput ascensiunea lui politica si economica.Liviu Dragnea a devenit cetatean de onoare al orasului Turnu Magurele cu mai bine de 10 ani in urma, in mandatul primarului Nicolae Mohanu.Cereri pentru retragerea acestui titlu au mai aparut de-a lungul vremii, dupa fiecare condamnare a fostului lider PSD, dar toate au fost respinse.