Liviu Dragnea ramane la putere si spune adevarul

Problema lui Liviu Dragnea nu este cu Uniunea Europena

Ziare.

com

Dar Liviu Dragnea a ramas la putere, astazi conduce tara prin cel de-al treilea prim-ministru, a schimbat ministri, isi croieste un regim care sa ii intareasca influenta prin orice mijloace, chiar si prin santajarea publica a ministrului Justitiei. Mai mult, a ajuns in punctul in care poate converti mediocritatea intr-o ideologie care sa ii legitimeze electoral puterea discretionara.Discursul pe care il testeaza seful PSD zilele acestea este un discurs electoral si, oricate critici valide ar aduce analistii politici si oricate ironii ar curge in, el are un public deloc rezistent la o astfel de constructie retorica. E o mare minciuna ca aprozarele ii vor imbogati pe producatorii romani si e o minciuna si mai mare aceea ca guvernarea PSD scoate satele din noroaie.Cu cat e mai gogonata insa minciuna, cu atat ea e capabila sa puna in miscare mecanisme psihologice care nu intra in masuratorile socio-demografice.La prima lectura, discursul lui Liviu Dragnea indica o pozitionare eurosceptica, perfect integrabila in naratiunea Uniunii Europene din ultimii ani. O astfel de lectura ar permite comparatii: ba cu discursul de la Varsovia, ba cu pozitionarea lui Viktor Orban, ba cu euroscepticii vestici. De altfel, este ceea ce liderul social-democrat ar putea sa para ca forteaza, o lipire de vecinii din bazinul est-european, care i-ar da o oarecare aparenta ideologica. "E vorba de Est versus Vest", iata urmatoarea propozitie pe care strategii ar putea sa o scrie pe foita, cu mentiunea ca Dragnea e capabil sa o memoreze si sa o recite din minte, nefiind premier.Dar o fortare a euroscepticismului pare destul de absurda in Romania, tara ai carei cetateni au o mai mare incredere in institutiile europene decat in cele interne, potrivit barometrelor din ultima vreme. Pentru a putea construi electoral pe un asemenea curent, e nevoie de o naratiune pentru care electoratul PSD nu are nicio apetenta. Esecul unui model politic al Uniunii, stratificarea geopolitica, teoria cercurilor concentrice inseamna prea putin in termeni de oferta electorala imediata. Iar PSD este mai-marele zilei, cel care tine in mana cutitul si alege cum sa ii zica painii: pensii, alocatii, aprozare.Liviu Dragnea nu joaca euroscepticismul, care nu ii este intelectual chiar la indemana si care nu e o tema nici a PSD-ului, nici a electoratului PSD. De asta cand spune ca este un european convins, Liviu Dragnea spune, de buna-seama, adevarul.Pozitionarea nu este asadar ideologica, nu l-ar ajuta cu nimic in acapararea justitiei si in intarirea retelelor periferice de putere si control.Liviu Dragnea nu spune o clipa ca Uniunea Europeana este o constructie gresita - cum a spus-o, de pilda, premierul Italiei in plenul de la Strasbourg -, ci ca nu despre UE este vorba. Am ghicit, e vorba despre popor. Un popor care merita mai mult, in virtutea genialitatii lui, de la descoperirea stiloului pana la drumul catre intinerire. Un popor care are rosii, mere, prune si struguri in batatura cat sa se hraneasca suficient. Un popor pe care nimeni in afara propriilor politicieni nu il poate scoate din noroaie.Regimul de la Bucuresti e imun la criticile Comisiei Europene si nu se rusineaza sa relateze exact pe dos, de pilda, discutiile pe care le are cu oficiali europeni. Cu cat mai gogonata e minciuna, cu atat mai mult capata valoare de adevar.PSD a sfidat pe fata familia europeana a socialistilor, punand-o sa il primeasca in fotografie pe Dragnea, dublu condamnat (o data cu suspendare, a doua oara cu executare, intr-o prima instanta) . A contat doar fotografia, pentru ca Liviu Dragnea isi construieste o curte domneasca in tara, nu o influenta politica in Europa.In ultimii doi ani, marcati de adevarate flageluri pentru istoria de tara, de la abuzurile legislative ale unui regim politic discretionar si personalizat la exodul masiv, au fost doua institutii care au contracarat puterea politica: Uniunea Europeana si societatea civila.Comisia Europeana, GRECO, Comisia de la Venetia si apoi grupuri politice si europarlamentari au denuntat prompt guvernarea PSD/ALDE, ori de cate ori aceasta mai inlatura o regula a statului de drept.La fiecare noua OUG, institutiile europene sunt cele dintai care trimit un punct de vedere, din ce in ce mai esentializat si redus la acelasi mesaj: Guvernul PSD/ALDE indeparteaza Romania de normele unui stat democratic, ceea ce risca sa intoarca tara ani inapoi.Societatea civila, cealalta institutie care a contracarat abuzul de putere si tentativa lui Liviu Dragnea de a personaliza Guvernul, si-a dezvoltat propriii anticorpi si forme de rezistenta, dupa ce protestul social masiv, singurul capabil sa fi inlaturat de la putere un regim politic iesit de sub controlul civic, a esuat. Dupa o iarna petrecuta in strada - zeci de mii, poate o suta de mii de oameni - romanii fac acum rezistenta, asa cum se facea si in comunism: actorii striga cate o replica antiguvernamentala in timpul unui spectacol, ies in fata Teatrului, profesorii ies in fata Universitatii, sunt si studenti acolo, iar magistratii isi fac curaj si se ridica in picioare. Restul lumii isi vede de treaba.Dar nici Uniunea Europeana, nici societatea civila nu sunt interesante pentru Liviu Dragnea. In doi ani, PSD a vazut cu precizie milimetrica care sunt limitele influentei celor doua asupra "poporului". Asa ca Liviu Dragnea mai ramane la putere doi ani, timp in care poate rescrie manualele si uniformiza toate institutiile statului, pana cand creeaza si acel electorat nou-nout care sa vrea aprozarele si satele fara noroaie pe care PSD le promite.Strategia lui Liviu Dragnea e ca aceasta campanie pentru alegerile europene sa nu existe. Discreditarea scrutinului pentru Parlamentul European - crucial pentru Uniune, pentru ca vine dupa Brexit -, cu mesajul direct "UE nu ne poate ajuta" e o capcana pentru Opozitie, care va trebui sa stie cum sa aduca Europa pe agenda romanilor, in termeni de oferta politica. Dar asta inseamna sa se uite si pe agenda romanilor si sa inteleaga ca o oferta a proprietatii la comun, intr-o tara organic atasata de actul de proprietate dupa colectivizarile si depersonalizarile din comunism, este cel putin derizorie.