Ministerul Economiei da detalii despre acordul cu Circinus abia dupa o luna: A fost o ceremonie discreta, nu secreta

Ce a semnat Circinus cu statul roman?

Ambasadorul SUA sustine ca era firesc sa participe la semnarea acordului

Ce amestec ar avea Dragnea in afacere, potrivit jurnalistilor americani

Ziare.

com

Dupa doar o saptamana, pe 7 februarie, in presa din SUA a fost publicata o ampla investigatie ai carei autori sustineau ca Elliott Broidy ii invitase, de fapt, pe Liviu Dragnea si pe Sorin Grindeanu la investirea lui Trump nu pentru a intari colaborarea dintre cele doua natiuni, ci tocmai pentru a discuta abonarea societatii Circinus la contracte cu statul roman.Ministerul Economiei informeaza, la solicitarea, ca un acord despre care in presa aparusera, in februarie, informatii pe surse, a fost semnat de directorul general al Societatii Nationale Romarm SA, Marius Ioana, si Alan Blaine Stone, CEO al Circinus."La eveniment au fost prezenti, cu caracter protocolar: ministrul Economiei, Danut Andrusca - ca reprezentant al ministerului in portofoliul caruia se afla Romarm; ministrul Apararii, Mihai Fifor - ca reprezentant al MApN; secretarul de stat pentru industria de aparare Ion Radu; ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm", informeaza Ministerul Economiei.Intrebati de ce evenimentul nu a fost mediatizat in niciun fel, iar reprezentantii statului nu au facut declaratii, reprezentantii Ministerului Economiei au raspuns ca:"Evenimentul a avut un caracter discret, nu secret".In plus, "acordul de cooperare Romarm-Circinus nu este un contract. Acordul Romarm-Circinus este o intelegere prealabila intre parti, care nu presupune o procedura de selectie/licitatie si nu contine clauze financiare.In consecinta, este vorba despre un parteneriat care vizeaza, in principiu, colaborarea industriala pentru dezvoltarea unor produse si solutii in domeniul informatiilor si tehnologiilor de securitate, atat pentru beneficiari interni, cat si externi", sustine Ministerul Economiei, in raspunsul scris redactat la solicitareasi remis redactiei.N-am reusit sa intelegem de ce anume un acord de colaborare romano-american in domeniul militar ar avea un caracter discret, in conditiile in care oricum, potrivit Ministerului Economiei, el nu angajeaza cu nimic partile in proiecte.Cu privire la continutul exact al acordului, Ministerul Economiei a refuzat sa ofere detalii, sustinand ca unele dintre informatii ar avea legatura cu securitatea nationala si n-ar putea fi facute publice."Documentul semnat de Romarm si Circinus contine clauze si prevederi legate de securitatea nationala, precum si date/informatii la care face referire art. 12 (1) lit c) din legea 544/2001, deci nedestinate publicului.Ministerul Economiei poate comunica doar date si informatii din sfera sa de competenta, cu respectarea legii privind accesul la informatiile de interes public, coroborata cu normele si reglementarile privind securitatea nationala. Industria de aparare este un domeniu strategic si sensibil, gestionat de Ministerul Economiei", se mai arata in comunicatul institutiei.In urma unei solicitari scrise de informatii formulare de, Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a explicat prezenta ambasadorului Hans Klemm la semnarea acordului astfel:"Reprezentantii Ambasadei, inclusiv ambasadorul, iau parte in mod curent la semnarea contractelor din care sunt parte companii americane. E o practica normala. Pentru informatii despre Circinus, va recomandam sa va adresati Circinus. Ambasada SUA n-a fost implicata in negocierile de afaceri dintre Circinus si Guvernul Romaniei".Ambasada Statelor Unite a refuzat sa comenteze informatiile pe care presa din Statele Unite si cea din Romania le-au publicat cu privire la Circinus.Reamintim ca, in cadrul unei investigatii aparute in publicatia americana McClatchydc.com pe data de 7 februarie, jurnalistii americani Ben Wieder si Peter Stone sustineau ca Elliott Broidy, fondatorul Circinus, a fost cel care i-a invitat pe Dragnea si Grindeanu (pe atunci premier) la investirea lui Trump.Scopul lui Broidy, sustineau jurnalistii, era sa obtina contracte cu statul roman pentru compania sa, Circinus LLC.La aproimativ 4 luni dupa vizita lui Dragnea la Washington, Circinus LLC si-a deschis in Romania o filiala, Circinus Defence SRL. Dupa inca noua luni, Circinus a semnat un acord cu Romarm, companie detinuta de Ministerul Economiei.Ramane sa vedem, deci, ce urmeaza, in conditiile in care e destul de greu de crezut ca un investitor american de succes din anturajul lui Donald Trump ar aloca resurse pentru a-si deschide o filiala in Romania fara perspectiva unor castiguri serioase.