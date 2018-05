Misterul din palaria goala a domnului Dragnea

De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Dar dl Dragnea ne da

20 de milioane de romani datoreaza undeva 20 de milioane de frigidere sau de masini de spalat

Cum ni se fura un frigider sau o masina de spalat fara sa observam

Gogosi si palavre

Trei ani trai pe vatrai nu sunt de colo. Omul nici nu se gandeste sa dea cu piciorul in noroc si conteaza exclusiv pe regescul dicton: "dupa mine, potopul!". Familia, ingrijorata, il intreaba de unde are atatia bani, iar el ii raspunde scurt si nonsalant: "are balta peste!".Ati ghicit, respectivul domn nu este o persoana oarecare, ci insasi Romania, reprezentata prin imputernicitii sai legali. Iar intrebarea si-o pune opinia publica, si-o pun expertii, specialistii si, nu in ultimul rand, presedintele tarii. Numai cei care se lauda ca balta are peste nu si-o pun. Evitand intrebarile, ei se reped sa ofere raspunsuri, toti intr-un cor. Ne dau lectii cei mai priceputi dintre diletanti si cei mai ageamii dintre destepti: Dragnea, Dancila, Tariceanu si toata protipendada de personaje care-i servesc, de la Valcov la Teodorovici si de la Firea la Olguta.Rolul de materie cenusie si l-a asumat irefutabil dl Dragnea, dand de inteles ca votul popular este certificatul de garantie al respectivei materii, pe care o detine in exclusivitate. Asta i-a dat curaj sa declare recent caPerfect, felicitari, asta vrem cu totii, sa scada taxele si sa ne umplem buzunarele cu bani. Dar nici Pitagora n-ar sti sa explice cum poti sa scoti de unde n-ai pus. Dl Dragnea ar merita premiul Nobel si chiar ceva mai mult decat atat, daca ar devoala unde se ascunde iuteala de mana cu care face scamatoria, scotand iepuri, unul dupa altul, dintr-o palarie goala.Caci palaria este chiar mai rau decat goala, de vreme ce executia bugetului general consolidat pe primele patru luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit - cheltuieli mai mari decat veniturile - de 6,05 miliarde de lei, asa cum arata chiar datele Minsterulului Finantelor Publice.La acesti 6,05 miliarde de lei, se mai adauga deficitul de 24,3 miliarde ramas din 2017, iar una peste alta, Guvernul (Grindeanu+Tudose+Dancila=Dragnea) are de facut fata unui deficit de 28,46 miliarde.Stiti ce inseamna 28,46 miliarde lei, la o populatie de 20 milioane? Inseamna cca 1.420 lei de fiecare locuitor. Mai mult decat salariul minim net pe luna.1.420 lei, plus dobanzile aferente, plus alte datorii, toate valoreaza cam cat un frigider sau o masina de spalat.. Asta nu scrie in programul de guvernare.Isi inchipuie oare cineva despre cei 28,46 miliarde de lei ca ii vor plati dnii Dragnea si Tariceanu, plus dna Dancila sau domnii Teodorovici si Valcov, adica acei care astazi se imprumuta, asigurandu-l pe presedinte cade pensii si salarii?In niciun caz. Vom plati numai noi, cei 20 milioane de romani, dupa ce PSD+ALDE se vor aseza pe banca Opozitiei si vor critica de acolo viitoarea putere, ca invinovateste "mostenirea trecutului", in loc sa priveasca spre viitor.Mi se pare normal ca opinia Guvernului s-o fi exprimat doamna Dancila, dar cum dansa este ocupata cu studiul diferentei dintre democratie si birocratie , s-a oferit dl Teodorovici sa raspunda la intrebarea presedintelui, garantand inca o data ca. Vorba aia:Intrebarea - si va rog s-o recititi - nu era in sensul "daca vor fi platite salariile", ci daca guvernantii au bani sa le plateasca. Evident, daca n-au bani, se vor imprumuta in continuare, asa cum s-au imprumutat pana acuma, si vor plati. Iar dl Teodorovici asta explica in raspunsul sau. Merci pentru raspuns.Ca vom plati din imprumut nu incape vorba. Recunoaste chiar si dl Teodorovici, cand se plange ca, din cauza discursului dlui Iohannis,De ce trebuiau cumparate din piata sume de bani care au ramas necumparate? Evident, pentru plati, adica pensii si salarii. Sa nu-mi spuneti ca asta este o practica obisnuita de finantare. Acum avem deja o povara grea financiara, ar fi normal sa mai si restituim, nu sa tot cumparam.Dl ministru se face ca nu intelege ce spune presedintele. Sunt sigur ca intelege, dar - sa-mi iertati expresia - a inceput sa ne serveasca verzi si uscate.Observati: nimeni nu stie sa afirme daca mai sunt bani sau nu, dar toti sunt convinsi ca obligatiile vor fi platite. Din ce? Din iepurii pe care-i scoate dl Dragnea din palaria goala, ca din gogosile si palavrele domnului Teodorovici ar fi greu de tot.