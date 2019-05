Oameni pasnici au fost ridicati de jandarmi la Topoloveni: De frica protestatarilor, Dragnea isi transforma vizitele oficiale in vizite private (Video)

replici

De frica protestatarilor, Liviu Dragnea si-a transformat vizitele electorale in vizite private

Neobisnuit a fost si faptul ca vizita in localitate a presedintelui Camerei Deputatilor nu a fost anuntata oficial de PSD, doar de presa locala."Liviu Dragnea, presedintele PSD si ministrul Agriculturii, Petre Daea, vin astazi in Arges. Cei doi vor merge la Topoloveni, unde, la ora 10.00, au intalnire cu toti primarii PSD din judet. Dupa sedinta, Dragnea si Daea vor vizita obiective agricole din Arges, finantate prin APIA si AFIR", a scris Universul Argesean La ora anuntata, mai multi cetateni au venit in zona Casei de Cultura, unde urmau sa fie prezenti oficialii de la Bucuresti, si au inceput sa filmeze pe strada cu telefoanele mobile, lucru care i-a deranjat pe jandarmii adusi in numar neobisnuit de mare.Rezistenta TV a transmis live pe Facebook imagini incredibile. Daca la inceput jandarmii s-au comportat decent, permitand accesul in zona si inregistrarea libera de imagini, de la un moment dat incolo au inceput sa devina agresivi si sa faca exces de zel. Un tanar care afisa un banner impotriva PSD a fost ridicat si dus in duba, inconjurat de foarte multi jandarmi, desi voia sa se legitimeze de bunavoie."Avem drepturi si libertati (...) De ce puneti mana?", a strigat un cetatean."De-al dracu'", i s-a raspuns, conform imaginilor transmise live.Oamenii care filmau au fost rand pe rand impinsi si dusi la duba.Cateva"Uitati buletinul!", spune un barbat."Mergeti la masina. Veniti cu mine!", raspunde jandarmul."Nu ma mai impingeti!", cere un alt barbat."Mergeti la politie sa va legitimati. Asa e ordin! Nu va imping, mergeti dvs", ii da replica jandarmul.Transmisiunea live a continuat si in duba, dar s-a incheiat la Politie, unde celui care filma i s-a cerut sa inchida telefonul mobil pentru ca inregistrarea de imagini in institutie e interzisa.- USR anunta ca pregateste plangeri penale pentru abuzul inregistrat azi la Topoloveni."ABUZ FARA MARGINI AL JANDARMERIEI ARGES. Au bagat in dube toti protestatarii de la Topoloveni, fara absolut niciun motiv in afara de clasicul 'pentru ca pot'. Tertipul legitimarii nu tine pentru ca oamenii aveau cartile de identitate la ei. Dubele erau noi si frumoase, pe banii celor luati cu forta in ele.Pregatim plangerile. Oricum va veni reforma peste ei.#26Mai", a scris pe Facebook Vlad Gheorghe , unul dintre cei loviti de jandarmi la protestul din 10 august.De asemenea,condamna actiunile jandarmilor."Conducerea la sectie, la duba, suprimarea libertatii unui manifestant pasnic care se legitimeaza este un abuz care plaseaza Jandarmeria Romana in randul fortelor de represiune de tip sovietic, nu al celor din Uniunea Europeana", spune liberalul, care le transmite un mesaj jandarmilor: "Nu acceptati sa savarsiti abuzuri impotriva cetatenilor si in favoarea lui Dragnea, pentru ca ele nu vor putea fi musamalizate la nesfarsit de Carmen Dan. Toate regimurile autoritare au un final, iar faptele ilegale ale Jandarmeriei raman consemnate".a transmis, la solicitarea Ziare.com, ca 10 persoane au fost "conduse la sediul politiei pentru stabilirea identitatii si luarea masurilor legale"."Persoanele", se arata in comunicatul citat.Dupa ce PSD s-a confruntat cu proteste vehemente la mitingurile organizate in tara, se pare ca Liviu Dragnea a decis sa calatoreasca pe furis, sustinand ca vizitele oficiale ar fi evenimente private., a explicat pentru Ziare.com ca evenimentul din Casa de Cultura avea caracter privat, iar jandarmii au fost chemati pentru a asigura ordinea in afara cladirii.De asemenea, acesta ne-a spus ca ramane de vazut daca cei ridicati vor fi sanctionati pentru protest neautorizat.Intrebat de ce se ocupa Jandarmeria de un eveniment privat, purtatorul de cuvant ne-a spus ca ei nu au fost chemati pentru ce se intampla in Casa de Cultura, ci doar pe spatiul public, adaugand ca au fost chemati de primarie si precizand ca o sa revina cu un raspuns oficial.Reamintim ca si joi, la Targu Mures, oamenii legii au facut exces de zel, incercand sa intimideze oamenii pasnici veniti la un protest spontan, printre care si un tanar de 17 ani.C.B.