Orban: Liviu Dragnea trebuie sa isi dea demisia. A facut un rau imens acestei tari

In plus, ar trebui ca "toti parlamentarii PSD care mai au o urma de responsabilitate fata de Romania sa se revolte si sa il indeparteze de la putere", a spus Orban, la Realitatea Tv."Romania este sufocata de un individ si clanul sau dominant", a acuzat Orban, care a continuat spunand: "Liviu Dragnea a facut un rau imens acestei tari, el si supusii lui".Ulterior, intr-un comunicat de presa, presedintele PNL a mai spus:"In cazul in care Liviu Dragnea nu-si da demisia ii invit pe toti parlamentarii majoritatii sa se delimiteze de acest rau absolut pentru Romania si sa se alature motiunii de cenzura initiata de PNL. Este momentul ca Romania sa se elibereze de acest vechil care incearca sa conduca tara ca pe propria mosie, impunand incultura, incompetenta si analfabetismul functional drept criterii de promovare in functii publice a celor mai obediente persoane"."Liviu Dragnea trebuie sa-si dea demisia din toate functiile publice pe care le ocupa. De un an si jumatate gruparea lui Dragnea incearca sa rastoarne ordinea institutionala si constitutionala a acestui stat, calcand in picioare valorile democratice si angajamentele strategice ale Romaniei. Condamnarea survine unor fapte usor de inteles. Un imbogatit tipic al tranzitiei care a folosit functia de presedinte al consiliului judetean, si cea de presedinte al PSD Teleorman, pentru a plati din banii publici doi angajati ai partidului intr-unul dintre cele mai sarace judete ale Romaniei", a precizat Orban.Reamintim ca joi, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive. Vezi aici ce au spus judecatorii si ce sentinte au primit ceilalti 10 inculpati in dosar