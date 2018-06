PSD a decis: il sustine neconditionat pe Dragnea. Legile Justitiei si Codurile penale vor fi adoptate accelerat. Autoritatea CCR va fi consolidata

Ziare.

"Avand in vedere programul de guvernare asumat de Partidul Social Democrat in fata cetatenilor romani, la alegerile generale din 2016; Tinand cont de masurile din acest program, care urmeaza sa fie luate sau care sunt deja in curs de implementare si care pot aduce beneficii majore in ceea ce priveste cresterea veniturilor romanilor si pentru realizarea investitiilor de interes strategic pentru Romania; Luand in considerare faptul ca presedintele PSD , Liviu Dragnea, este garantul politic al realizarii programului de guvernare si principalul factor de stabilitate al guvernarii si al majoritatii parlamentare; Respectand prezumtia de nevinovatie si dispozitiile in aceasta materie din directivele europene, din deciziile CEDO si ale Curtii Constitutionale, care statueaza acest principiu ca una din valorile fundamentale ale democratiei si ale statului de drept, Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat DECIDE:1)in toate functiile politice detinute de acesta la conducerea partidului si la conducerea Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei.2)pentru continuarea si accelerarea realizarii masurilor prevazute in programul de guvernare.3) Realizarea tuturor demersurilor legale si constitutionale pentrupentru punerea acestora in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, a Curtii Europene Drepturilor Omului, a directivelor europene si in conformitate cu standardele in aceasta materie ale Comisie de la Venetia.4) Utilizarea cu fermitate a tuturor mecanismelor si procedurilor legale si parlamentare pentrurealizate in baza unor protocoale secrete ilegale.5) Utilizarea cu determinare a tuturor cailor legale pentruastfel incat deciziile definitive si obligatorii ale acestei instante supreme sa fie respectate si puse in executare de catre toate autoritatile statului roman".