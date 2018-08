PSD il ameninta pe Iohannis inainte de mesajul pe care presedintele il va transmite luni seara: A incurajat protestele anarhice

Ziare.

com

Comunicatul a fost transmis cu mai putin de o ora inainte ca presedintele Iohannis sa transmita public un mesaj cu privire la abuzurile comise de autoritati la protestul Diasporei.Social-democratii ii reproseaza presedintelui ca a incurajat "protestele anarhice" si de aceea s-a ajuns la violente, iar "psihoza colectiva, de ostilitate maxima" a fost intretinuta de acesta, inclusiv "legitimarea injuraturilor triviale anti-PSD".Formatiunea mai afirma ca este de neinchipuit ca, in loc de sustinere de la presedintele tarii caruia i-au jurat credinta, militarii, politistii ori jandarmii sa primeasca acuzatii si ii cer acestuia sa se comporte ca un presedinte al romanilor, prin contribuirea la consolidarea drepturilor si libertatilor democratice."Romania culege roadele politicii de ura, dezbinare si propaganda mincinoasa promovate de presedintele Klaus Werner Iohannis si de adeptii sai. Acum, in anul Centenarului Unirii, tara este mai dezbinata decat oricand, intoleranta este la cote maxime, iar violentele de limbaj, de atitudine si comportament ajung la forme violente, in strada, impotriva institutiilor statului roman. Legea este siluita si rastalmacita dupa bunul plac al provocatorilor si contestatarilor de profesie", transmite PSD intr-un comunicat de presa.De asemenea, social-democratii spun ca dezinformarea si minciuna sunt practici cotidiene "menite sa intretina un climat de profunda ostilitate la adresa puterii democratice", iar presedintele Klaus Iohannis este principalul responsabil pentru actuala stare a societatii romanesti"Presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, este principalul responsabil pentru actuala stare a societatii romanesti. Acum, dupa ultimele sale manifestari de incitare la anarhie sociala si de timorare a autoritatii publice, este cu atat mai evident ca Iohannis n-a vrut, n-a stiut ori n-a putut sa fie presedintele tuturor romanilor, moderatorul institutional, arbitrul neutru consacrat de Constitutie. Dimpotriva. In loc sa fie alesul care (ne) uneste Iohannis a ales sa devina Dezbinatorul", se mai arata in comunicat.PSD mai spune ca presedintele a incurajat protestele anarhice si de aceea s-a ajuns la violente. Formatiunea sustine ca "psihoza colectiva, de ostilitate maxima, a fost intretinuta de presedintele Iohannis inclusiv legitimarea injuraturilor triviale anti-PSD"."Iohannis si-a permis ca presedinte sa incurajeze protestele de strada anarhice, anti-PSD si antiguvernamentale. Astfel s-a ajuns ca persoane violente, pornite pe distrugere, sa se simta indreptatite la excese, atat in mesajele publice cat si in comportament si atitudine si sa deturneze si sa confiste, pentru interesele lor obscure, manifestatiile de strada. Psihoza colectiva, de ostilitate maxima, a fost intretinuta de presedintele Iohannis inclusiv legitimarea injuraturilor triviale antiPSD, pe care le-a calificat, absurd, drept opinie politica justificata", mai arata sursa citata.Totodata, PSD explica faptul ca, in "contextul incarcat de violenta s-a ajuns la protestul din 10 August, care n-a mai avut nici organizatori, pentru ca s-au retras, si nici autorizatiile necesare, desi initial toate datele aratau ca va fi deplin legal".De asemenea, partidul condus de Liviu Dragnea afirma ca sustinatorii politici ai lui Klaus Iohannis s-au implicat in organizarea protestului din 10 august dupa scenariul care a precedat demisia premierului Vicor Ponta si instalarea 'Guvernului Sau'."Acum este evident ca sustinatorii politici ai lui Iohannis s-au implicat in organizare, au incurajat un limbaj si o atitudine cat mai dure, obscene. Unii dintre initiati au anticipat si premedidat violentele de strada si au chemat la mobilizare desi erau constienti ca vor fi confruntari cu fortele de ordine. Intreg scenariul de forta este similar cu cel care a precedat demisia premierului Ponta si instalarea 'Guvernului Sau', respectiv guvernul tehnocrat condus de Ciolos (...), pentru a crea o situatie critica care sa forteze caderea actualului guvern", mai puncteaza social-democratii.PSD mai noteaza ca este de neinchipuit ca fortele de ordine care i-au jurat credinta presedintelui sa primeasca acuzatii."Iohannis nu doar ca-i umileste pe oamenii legii, ci ii si timoreaza si slabeste nepermis determinarea unor institutii vitale in interventiile pentru apararea ordinii publice", mai e scris in comunicat.Astfel, PSD punctraza ca niciodata vreun presedinte in functie nu a actionat impotriva legii cum face Klaus Iohannis, cerandu-i acestuia sa se comporte ca un presedinte al romanilor sa si contribuie la consolidarea drepturilor si libertatilor democraticeIn final, PSD face apel la asigurarea unei depline stabilitati politice a tarii si califica drept antinationala orice tentativa care urmareste subminarea exercitarii guvernarii de catre actuala majoritatea parlamentara.