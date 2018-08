PSD moare, nu inainte de a parjoli culturi si de a trage pe cat mai multi dupa el

Ziare.

Sunt putine morti autentice, treceri, asa cum le spunea bunica mea, cerandu-mi ca atunci cand va veni vremea sa o petrec asa cum iti petreci pana la poarta oaspetele. Nu asa moare regele lui Eugene Ionesco, care deruleaza un intreg spectacol grotesc al unei morti atat de acaparatoare incat duce la descompunerea intregii lumi cunoscute. Un fel de urlet de al lui Ivan Ilici, personaj de asta-data al lui Tolstoi, care tolereaza moartea ca facand parte din viata lui, atata vreme cand tot timpul ceilalti sunt cei care mor. Cand intr-o buna zi afla ca el va muri, nimeni altcineva, Ivan Ilici incepe sa urle.Asta i se intampla si PSD-ului, asa cum il cunoastem, in aceste zile in care Liviu Dragnea insceneaza puterea si acolo unde i-a alunecat demult printre degete. Liviu Dragnea stie ca se prabuseste, nu are cum sa isi stopeze caderea si nici nu are vreo iesire demna la indemana. Le are in fata pe acestea doua: sa traga dupa sine cat poate de mult sau sa urle asemenea lui Ivan Ilici, in fata stuporii ca nu Iliescu, nu Nastase, nu Geoana si nici Ponta sunt cei care ies acum invinsi din ring.De-abia acum incepem sa masuram insa cu adevarat proportiile puterii pe care a exercitat-o liderul PSD asupra tarii. Rand pe rand, institutiile au fost confiscate si deturnate de la interesul public, pana in punctul in care nu mai exista in ele parghii de rezistenta.Uitati-va la Parlament, unde opozitia nu poate fi decat pe baricade, dar fara a avea sansa reala de a opri vreun abuz de putere. Uitati-va la guvern, unde prim-ministrul de paie Viorica Dancila nici macar nu raspunde direct la ordinele lui Dragnea, ci la cele ale interpusului Darius Valcov. Uitati-va la institutia Avocatului Poporului, dusa in deradere sau la Institutul Cultural Roman, remarcabil in mandatul lui Horia Roman Patapievici, iar astazi prabusit in derizoriu.Ajuns la putere dupa indepartarea atat de abila, asa cum numai frustrarea o poate explica, a lui Victor Ponta de la putere - in guvern si in partid - Liviu Dragnea trebuie sa fi inteles din secunda imediat urmatoare ca si-a inceput coborarea. Avea datorii in partid, iar sa fi ajuns acolo unde a ajuns el, cu o condamnare cu suspendare la activ si alta cu executare, e drept ca in prima instanta, inseamna o retea intreaga de recunostinte, fraternitati, servicii si mai ales indatorari. S-a amagit, probabil, sau poate s-a lasat amagit, ca le poate gestiona pe toate, invartindu-le ca pe niste acrobatii: colo Israelul si Netanyahu, ici baronii carora le-a promis o Ordonanta a amnistiei si gratierii, colo Tariceanu, asteptandu-si ultima sansa de a intra intr-o istorie mai mare, cea de la Cotroceni.Rand pe rand, Liviu Dragnea le-a scapat pe toate printre degete. El, nu Iliescu, nu Nastase, nici Geoana si nici Ponta, este cel care cade acum, urland ca personajul lui Tolstoi, nemaiputandu-si ascunde resentimentul, totodata neputincios in a aduna voturi pentru o acuzatie de inalta tradare pe numele presedintelui Iohannis.Asa cum Klaus Iohannis a anuntat, luni, prin purtatorul sau de cuvant, in declaratia despre rectificarea bugetara, institutia presedintiei nu a fost uzurpata de liderul PSD, de unde si incercarea de a o controla taindu-i banii exact din acel registru unde Dragnea a esuat - politica externa. Un summit esential pentru Romania si felul in care se pozitioneaza in regiune a fost astfel lasat fara bani, care au ajuns nu la combaterea pestei porcine si nici la cercetare, ci, sigur ati aflat deja, la Catedrala Mantuirii Neamului Nu contesta nimeni nevoia de mantuire, numai ca Biserica insasi trebuie sa fie constienta de ce scria Berdiaev: nu prea te poti mantui in rasparul celorlalti, urcand solitar si egoist pe un fir de ceapa, catre Rai.PSD-ul lui Liviu Dragnea moare, dar, aidoma unei puteri absurde, vrea sa traga dupa el pe cat mai multi. Tabloul acesta al pestei porcine africane scapate de sub control, cu un ministru al Agriculturii panicat si gata sa parjoleasca culturile de cereale si sa impuste vulturii (sic!) de pe traseul porcilor mistreti, e cat se poate de potrivit disolutiei unei puteri lipsite de masura si luciditate., se intreaba perplex regele lui Ionesco, incercand sa se mai strambe o data la lume. Nemurirea provizorie, cum ii spune Eugene Ionesco, i s-a sfarsit, dar sa fim atenti la ce anume agata in cadere, pentru ca un lan de porumb pentru un taran care si-a sacrificat porcul sau un summit organizat prost de Romania sau o cercetare lasata fara bani intr-o lume in care se vorbeste despre Inteligenta Artificiala nu sunt lucruri mici, nici pentru tara noastra.