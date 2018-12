PSD poate. Cum a fentat Dragnea Parlamentul si pe ce mizeaza

Ziare.

La inceputul saptamanii trecute, imediat dupa Centenarul prin care PSD si-a dat pe fata arama mediocra, calculele ii aratau lui Dragnea ca a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor. A urmat tentativa nereusita si cu un final destul de prost jucat de Opozitie, de a-i inlatura pe Liviu Dragnea si pe Florin Iordache de la conducerea Camerei Deputatilor.Asa se face ca Dragnea, demis de facto, cum a anuntat Dan Barna, presedintele USR, si-a strans iarasi partidul in jurul cercului de putere si a decis ca tara sa fie condusa direct de la Partid, fara alte aparente institutionale. Incepand de luni, Partidul a uzurpat si calitatile puterii legislative.Ordonanta pe care Tudorel Toader si Viorica Dancila si-au asumat-o, in aprobarea unanima a social-democratilor, nu vrea sa mascheze amnistia si gratierea, dar deschide un culoar pentru acestea si pentru orice alte conjuncturi vor servi libertatii, ramanerii la putere si avutiei sefului PSD si ale celor care ii sunt in gratii.- Pentru a transmite un mesaj parlamentarilor pregatiti sa sara si ei din barca unui PSD autoritar si dispretuit in societate: Partidul se descurca si fara ei, dar ei vor ramane fara protectia Partidului;- Pentru a corecta impresia lasata in ultimele saptamani, ca golemul Viorica Dancila ar fi gasit calea de a-si sugruma creatorul. Refuzul prim-ministrului, transmis pe surse, de a-si asuma amnistia si gratierea a fost, astfel, aruncat in derizoriu. Doamna Dancila nu a intrebat cat de jos sa cada, de aici neintelegerea.- Pentru a-si relegitima imaginea de lider puternic, caruia nu ii stau in cale niste susoteli pe holurile Parlamentului. Acest mesaj este pentru "baronii" care inca nu i-au gasit inlocuitor lui Dragnea.- Pentru a testa reactia societatii civile. Protestele civice au pastrat o masa critica - si aici ma refer mai cu seama la miscarea creata la Sibiu, unde scriitorul Radu Vancu iese in strada de un an (si,, in timpul acesta a scris un roman formidabil,, ar fi un lucru bun sa il cititi) - dar politica se face si desface in logica numerelor mari si nu stiu cati oameni au iesit, dupa aceasta noua isprava a lui Dragnea, in strada.PSD a putut si de asta-data, iar atunci cand va putea si amnistia si gratierea, tesaturile sociale si institutionale ale Romaniei s-ar putea sa se desfaca. E momentul ca presedintele Klaus Iohannis sa isi scrie calculele, rapid, si nu pe cele care i-ar putea da un al doilea mandat, ci pe cele care ar putea reface, institutional, Romania democratica.