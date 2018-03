Psihiatrul Ion Vianu: Daca cineva este antiroman, atunci sunt cei care ucid libertatile, numai pentru a-si salva pepenii

Ce inseamna acest lucru si care sunt consecintele?

Ziare.

com

L-am intrebat pe psihiatrul Ion Vianu, plecat din Romania in anii grei ai dictaturii comuniste, cum interpreteaza intentia PSD, anuntata chiar de Liviu Dragnea, de a incrimina prin lege defaimarea tarii.Intre timp, a venit si vestea ca europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat sa dea explicatii in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei , ca urmare a criticilor pe care le-ar fi adus Romaniei."Nici nu avem nevoie sa vorbim despre proiectul de lege care ar pedepsi defaimarea tarii, pentru a spune ca prigoana impotriva criticilor regimului PSD a inceput. Deputatul european Cristian Preda (Partidul Popular European) a fost convocat la Consiliul de onoare al ordinului Steaua Romaniei. Urmeaza sa fie "judecat" pentru a fi "defaimat" tara, in speta a fi criticat guvernele Grindeanu si Tudose in Parlamentul european", aminteste Ion Vianu."Iata o mostra de ceea ce ni se pregateste: inabusirea brutala a oricarei voci care ar critica nu tara, ci Guvernul, si nici macar Guvernul, ci anumite proiecte precise ale guvernelor PSD. O astfel de initiativa mi se parea, pana cu doua sau trei zile in urma, imposibila.Ea ne duce cu gandul la dictatura comunista pe care o credeam indepartata pentru totdeauna.", spune Ion Vianu."Nimeni si nimic nu justifica aceasta propunere care desfide regulile democratiei, asa cum rezulta ele din Constitutia tarii.. Dar nu trebuie sa ne facem iluzii. Daca o asemenea propunere legislativa va fi adoptata, vor urma alte legi si dispozitii mergand impotriva liberei exprimari, mergand pana la restaurarea comunismului in Romania, la care fara indoiala tanjeste conducerea actuala a PSD", explica acesta."Am sentimentul ca niciodata in ultimii 28 de ani nu am fost atat de aproape de dictatura ca momentele pe care le traim. Explicatia este simpla:Aceasta politica a extremelor este dezastruoasa nu numai pentru PSD, dar mai ales pentru Romania in ansamblul ei, care risca sa fie devina un "stat paria" nefrecventabil de catre democratii, sfidand legile si spiritul Uniunii Europene", este analiza pe care o face Ion Vianu."Daca cineva este "antiroman", atunci sunt cei care ucid libertatile numai pentru a-si salva pepenii", spune scriitorul.Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, s-a nascut in 1934, la Bucuresti. A studiat, timp de doi ani, Limbi Clasice la Facultatea de Filologie din Bucuresti, iar apoi Medicina.In 1977 emigreaza in Elvetia, dupa ce se exprima impotriva regimului comunist si colaboreaza cu Radio Europa Libera, devenind una dintre vocile exilului. Se implica in miscarea pentru apararea Drepturilor Omului in Romania, impotriva abuzurilor politice ale psihiatriei de pretutindeni.Publica mai multe romane, printre care "Arhiva tradarii si a maniei" (2016), o fictiune despre vechea Romanie, comunism si demnitatea nebuniei. "Romanul autobiografic" Amor intellectualis (2010) se bucura de mai multe premii.A scris si memorialistica, intre care Amintiri in dialog (cu Matei Calinescu), volum aparut in 1994. Este si autorul unui studiu de psihiatrie, Introducere in psihoterapie, aparut in anul 1975.