Reactia Athenee Palace dupa ce Dragnea a spus ca patru straini care au vrut sa il asasineze s-au cazat la acest hotel

Unitatea hoteliera a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care afirma ca nu are nicio evidenta despre sederea persoanelor la care a facut referire liderul PSD."Va multumim pentru mesajele postate astazi. Va asiguram ca protectia si siguranta oaspetilor si a vizitatorilor nostri este de importanta vitala pentru noi, si ca nu avem nicio evidenta despre sederea la care s-a facut referire recent in presa", afirma Athenee Palace.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa . El a declarat, la Antena3, ca au fost patru straini care au stat trei saptamani in Romania, fiind platiti de "un om foarte celebru din lume"."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine", a declarat Liviu Dragnea.Miercuri dimineata, internautii au luat cu asalt pagina de Facebook a Athenee Palace unde au inceput sa apara recenzii si comentarii legate de declaratia presedintelui PSD. Multi internauti au dat ironic recenzii negative, motivand ca cei patru asasini nu si-au indeplinit misiunea.Presedintele PSD a facut miercuri seara noi precizari despre "tentativa de asasinat" la adresa sa, prezentand pe larg cum si cand a inceput toata povestea. Iata ce detalii a dat Liviu Dragnea.