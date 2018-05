Reactia lui Dragnea la scandalul din TVR - o paralela cu cazul Kovesi

Inregistrarile lui Patraru

Liderul PSD sustine ca nu a auzit inregistrarile si nu stie ce contin, dar imediat s-a gandit la precedentul din DNA, unde au fost difuzate niste inregistrari cu Laura Codruta Kovesi, iar procurorul sef a acuzat ca sunt prelucrate."In primul rand, nu le-am vazut, n-am auzit, n-am citit. O sa ma uit pe ele si sper sa nu fie ceva foarte grav. Daca e ceva foarte grav... ", a spus Dragnea.Cand a aflat de la jurnalisti ca Doina Gradea s-a referit la o angajata TVR drept "cap de porc", Dragnea a replicat: "Aoleu! Pai poate iese si doamna de la TVR, doamna Gradea, ca alta doamna, ca e o facatura, a fost un soft care a modificat vocea si..., De unde sa stim acuma?. Sa citesc intai. Eu va promit ca nu are niciun fel de sustinere daca lucrurile stau asa!".Amintim ca Laura Codruta Kovesi a contestat din prima clipa inregistrarea difuzata, expertizarea acesteia a aratat ca ea a fost prelucrata si, in inregistrare, in forma prezentata, nu exista nicio insulta.Realizatorul TV Dragos Patraru a publicat, joi, o inregistrare incredibila in care directorul SRTV, Doina Gradea, ii insulta si ii umileste pe jurnalistii televiziunii publice."Stai ma, sa vezi! Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc...Sa-mi bag picioarele ca nu poti sa o scoti pe post. Dar ok femeia...Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea: 'cum e cu statuile, nu stiu ce, cate statui ati facut in Bucuresti?'.La care Firea zice: 'o sa-ti raspund, dar stai putin ca avem acum treaba cu spitalul si ne retragem deoparte si iti spun si de statui'. 'Nu, nu, nu, sa ne spuneti, de fata cu toata lumea, aici'. De 4 ori...de 4 ori'", se aude Doina Gradea povestind in inregistrare.Inregistrarile au starnit un val de cereri de demisie la adresa sefei TVR, Doina Gradea, si a directorului TVR 1, Eduard Darvariu.In plus, zeci de jurnalisti de la TVR au lansat o scrisoare publica in care cer scuze pentru apelativele folosite. Totodata, acestia se declara ingrijorati de dispretul pe care atat Gradea, cat si seful TVR 1 il au fata de principiile meseriei de jurnalist, asa cum reiese din inregistrarile facute publice joi de Dragos Patraru.