Reactii din PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea: Socati de decizie, acuza judecatorii si strada

Dragnea, condamnat cu executare

E o pedeapsa grea, cres ca dl. Dragnea va lua cea mai buna decizie"Cred ca noi trebuie sa ne linistim putin. E o pedeapsa grea, nimeni nu vrea nici pentru dusmani o asemena pedeapsa. As face un apel la unitatea partidului si stiu ca dl. Dragnea va lua cea mai buna deizie. Cred ca trebuie sa avem mai intai o decizie in partid si apoi sa iesim public cu decizia pe care o vom lua", a declarat Ecaterina Andronescu, la Realitatea Tv.Intrebata daca crede ca Liviu Dragnea ar trebui sa isi dea demisia, avand in vedere ca a primit o a doua condamnare, chiar daca nu este definitiva, Ecaterina Andronescu a spus ca " PSD este partidul cel mai mare si are toata responsabilitatea guvernarii. Sincer va spun, eu cred ca dl Dragnea va lua o decizie asezand in fata tara si PSD-ul"Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca este socat de decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea, precizand ca s-a pregatit doar pentru varianta in care liderul social-democratilor ar fi fost achitat."Nu am de facut neaparat o declaratie dintr-un motiv foarte simplu - nu am luat in calcul aceasta varianta. Eu personal, probabil si alti colegi, aveam un raspuns pentru varianta in care exista achitare in acest dosar. In conditiile de azi, socat de decizie, nu pot sa spun decat ca trebuie ca eu si toti colegii mei sa avem o pozitie de solidaritate", a declarat pentru Codrin Stefanescu."Toti colegii vor decide ce va urma, lucrurile care trebuie urmate. Condamnarea lui Liviu Dragnea este una dureroasa, dar este in prima instanta , are cale de atac si sunt sigur ca o va folosi. Sunt doua decizii: una personala a lui Liviu Dragnea si una a Comitetului Executiv, care conduce partidul si care poate fi convocat de presedinte sau de doua treimi din membri. (...) Ce se va face nu pot sa spun la acest moment. Cred ca ar trebui convocat mai mult decat un CEx si trebuie facuta o analiza si o discutie inclusiv cu presedintele. (...) Lucrurile nu stau bine, asta e clar, ca ne place sau nu ne place, este un presednte ales, nu putem sa ne hotaram peste noapte ca facem un puci. (...) Nu vreau sa raspund la intrebarea daca Liviu Deragnea trebuie sa is idea demisia", a declarant Catalin Radulescu la Realitatea Tv.Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat joi, pentru Agerpres, ca aceasta condamnare a lui Liviu Dragnea arata ca "avem in continuare judecatori care nu respecta deciziile Curtii Constitutionale"."Sa vedem la recurs. Speram ca in completul de cinci sa fie judecatori care tin cont de toate prevederile Curtii", a afirmat Ioan Mang. Liderul PSD a adaugat ca si "presiunea strazii" a avut un "efect important" in luarea respectivei decizii."Este o decizie nedreapta. Nu e insa o decizie definitiva si cred ca atunci cand va fi o decizie definitiva, toti cei acuzati in acest dosar vor fi achitati. Cat nu vorbim despre o decizie definitiva. Nu putem discuta despre o retragere dintr-o functie", a spus Daniel Breaz, la Digi 24.Primarul PSD din orasul Cavnic, judetul Maramures, Vladimir Petrut, cel care a spus ca alesii locali ai PSD sunt obligati sa mearga la mitingul PSD, cere demisia de onoare a lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.Vladimir Petrut sustine ca, in calitate de membru PSD, a luat act de hotararea instantei de judecata, care il condamna "pe inculpatul Liviu Dragnea", in prima instanta, la inchisoare cu executare. "In acest context, ii solicit public acestuia demisia de onoare din calitatatile detinute in acest moment, pentru a nu pune in pericol guvernarea si credibilitatea partidului si implicit a coalitiei de guvernare", sustine edilul din Cavnic, citat de Mediafax.Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, face apel la calm si spune ca "trebuie sa le aratam tuturor celor care cred ca se poate reedita momentul Ciolos, intr-o alta varianta, ca nu se va intampla acest lucru". Dumitru Buzatu a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca, in opinia sa, credibilitatea PSD este asigurata nu numai de membri de partid, ci si de ceea ce face partidul pentru oameni, iar oamenii au o parere buna despre politica partidului."Nu cunosc continutul deciziei care il priveste pe dl. Dragnea, nu am citit-o, am fost doar informat in legatura cu ea. In masura in care decizia despre care am auzit este veridica, e clar lucrurile nu se vor opri, va trebui sa fie recurata hotararea, vom vedea ce probe se vor aduce. Evident, va trebui sa ne mentinem calmul si sa le aratam tuturor celor care cred ca se poate reedita momentul Ciolos, intr-o alta varianta, ca nu se va intampla acest lucru. Credibilitatea PSD este asigurata nu numai de membri, ci si de ceea ce face pentru oameni, iar oamenii au o parere buna despre politica PSD. Asadar, ii indemnam pe toti sa fie calmi si vom vedea ce se va intampla. Va trebui sa asteptam urmatoarea decizie a instantei", a spus Buzatu. Magistratii instantei supreme l-au condamnat, joi, pe Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in procesul angajarilor de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, in care e acuzat de instigare la abuz in serviciu. Decizia nu e definitiva.Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au anulat pedepasa cu suspendare, de doi ani de inchisoare, primita de Liviu Dragnea in dosarul Referendumului. Liviu Dragnea a fost achitat pentru fals intelectual.