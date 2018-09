Remanierea Guvernului va avea loc luna asta. Dragnea: Sunt foarte multumit de Dancila

Ziare.

com

El a declarat, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila va face, pana atunci, o evaluare a tuturor ministrilor, iar conducerea PSD va decide care ministri vor fi inlocuiti."Doamna prim-ministru, asa cum am vorbit cu dumneaei, am vorbit si cu domnul Tariceanu, trebuie sa prezinte o proprie evaluare a ministrilor, iar noi in PSD, intr-un termen rezonabil, nu foarte lung, trebuie sa avem o discutie despre fiecare ministru in parte. Eu cred ca pana la sfarsitul acestei luni, ma rog, inceputul lunii octombrie, eventual, acest lucru trebuie sa se incheie cu o remaniere", a afirmat Dragnea.El a refuzat sa faca publice numele ministrilor care il nemultumesc, insa a precizat ca este multumit de premier."Sunt foarte multumit de doamna prim-ministru. Eu si foarte multi colegi de-ai mei stiu ca este un prim-ministru bun. Stiu ca in fiecare zi stabileste lucruri, in fiecare zi demareaza, porneste, aproba proiecte, dar din pacate in anumite ministere unii colegi, unii membri ai Guvernului nu au reusit sa aiba decizia de oportunitate, care este a lor", a afirmat Dragnea.