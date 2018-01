Restructurarea Guvernului se amana, dar Tudose nu renunta la idee. Ce s-a decis, totusi, in CEx

LIVE

O sedinta cruciala pentru PSD

Singura hotatare a fost ca senatorul Ioan Denes sa fie propus presedintelui Klaus Iohannis ca ministru al Apelor, dupa demisia Doinei Pana.Vezi cine e Ioan Denes, senatorul caruia homosexualii ii incalca libertatea Urmatoarea sedinta CEx va avea loc la Iasi, la finalul lunii. Atunci se va discuta din nou, in detaliu, despre remanierea sau chiar restructurarea Guvernului, pe care si-o doreste premierul Mihai Tudose, idee la care a spus si in aceasta seara ca nu renunta.Liviu Dragnea sustine ca din partea lui nu exista tensiuni cu premierul Tudose, dar restructurarea Guvernului este o decizie a coalitiei, pentru ca necesita un vot in Parlament.- Dragnea a spus si ca Legile Justitiei nu pot fi comparate cu un porc, facand referire la declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care sustinea ca legile care vizeaza sistemul juridic au fost facute precum ingrasarea porcului in Ajun.- Intrebat daca este de parere ca premierul va risca si va merge mai departe cu aceasta restructurare fara girul coalitiei, liderul PSD a raspuns: "eu sper sa nu".- Dragnea a spus ca se va intalni maine cu Calin Popescu Tariceanu, cu care a vorbit deja despre restructurarea Guvernului, insa nu au stabilit inca nimic in acest sens.Decizia finala trebuie luata in coalitie, pentru ca votul va fi in Parlament, premierul poate propune, dar nu are rolul de a hotari, a spus Dragnea."M-a sunat Tariceanu acum doua zile si m-a intrebat despre ce este vorba. Si i-am spus ca nu se pune problema sa luam vreo decizie azi pentru ca trebuie sa discutam in coalitie", a adaugat Dragnea."Decizia finala se va lua in coalitie, cred eu, pentru ca trebuie sa ajunga in Parlament si sa se voteze. Decizia este de propunere si avand in vedere ca e guvern politic, cred ca si PSD si ALDE trebuie sa aprobe un posibil proiect de restructurare pentru a avea garantia ca in Parlament se voteaza, pentru ca vrand-nevrand merge in Parlament.Nu poate fi prezentata in Parlament, dupa parerea mea, inainte de a exista un gir politic al celor doua partide si al coalitiei pentru a avea garantie ca acolo avem majoritate la votul respectiv".- Dragnea a subliniat ca e mult prea devreme pentru a se discuta desprecare au loc peste doi ani. De aceea, a refuzat categoric sa confirme ca are de gand sa isi asume sa candideze in decembrie 2019.- Despre, Dragnea spune ca ministrul de Interne trebuie sa faca o analiza serioasa cum a ajuns un astfel de om sa treaca testele psihologice.Liviu Dragnea a fost intrebat daca, urmare a acestui caz, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din functia de ministru de Interne."Asta e o intamplare foarte grava. Eu cred ca ministrul de Interne ar trebui sa faca o analiza serioasa sa vada cum a trecut testele psihologice si cum a stat atata timp in Politie. Poate ar trebui sa faca o analiza serioasa a conducerii Politiei. Poate ar trebui sa o fi facut mai demult", a raspuns liderul PSD.- Liderul PSD sustine ca nu se discuta, care este neconstitutionala, in replica la initiativa de azi a UDMR si celorlalte formatiuni maghiare.- Dragnea spune ca "ar fi o mare greseala" ca PSD sa stabileasca deja, in aceasta primavara, un candidat la presedintie intr-un congres, pentru ca in 3 luni acesta "ar disparea".- Dragnea spune ca s-a discutat atat de mult de o eventuala demisie a sa din fruntea PSD incat s-au "plictisit" si el si colegii.- Vor fi sedinte de Birou Permanent saptamanale, dupa sedintele de coalitie, a anuntat Dragnea, in replica la acuzatia ca s-a suspendat democratia in PSD in 2017 pentru ca nu au avut loc sedinte BPN.- Intrebat despre existenta unorDragnea a replicat: "Din partea mea, categoric nu".- Liviu Dragnea a spus ca nu s-a facut azi o evaluare a ministrilor, iar o eventualatrebuie discutata si cu partenerii de coalitie din ALDE, pentru ca o astfel de decizie presupune un vot in Parlament:"Daca poate fi o restructurare, o remaniere, ca nu e nici una nici alta, ci se regandeste fluxul dintre ministere, poate sa fie si asta. S-a discutat sa facem poate la CEx-ul viitor trebuie sa discutam si cu partenerii de la ALDE, pentru ca o restructurare a Guvernului necesita un vot in Parlament".- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca azi s-au votat doar doua lucruri - inlocuitorul Doinei Pana - Ioan Denes si ca urmatorul CEx sa aiba loc la Iasi in perioada 29-31 ianuarie.- Nicolae Badalau a declarat ca a fost o sedinta lunga, dar nu tensionata. Numarul 2 in PSD a spus ca nu poate evalua activitatea lui Liviu Dragnea la sefia PSD, dar "e loc de mai bine".Acesta sustine in continuare ca e nevoie de un congres, insa statutul nu permite ca in congres sa se faca si alegeri. Badalau a negat ca vizeaza sa devina liderul partidului.Presedintele executiv al PSD a prezentat o propunere de proiect politic pentru anul 2018. El a mentionat ca documentul, prezentat sub forma unei scrisori, va fi discutat la urmatorul CEx.- Intrebat daca a vorbit cu ministrul Carmen Dan despre cazul politistului-pedofil, Mihai Tudose a raspuns: "Nu am vorbit. Acum o sa ma duc la Guvern, sa o intreb despre ce este vorba".- Premierul Mihai Tudose a iesit din sediul PSD si a spus ca sustine in continuare restructurarea Guvernului, despre care se mai mai discuta in detaliu in sedinta de la finalul lunii: "".- S-a terminat sedinta CEx. Nu s-a decis decat inlocuitorul Doinei Pana in Guvern, care va fi senatorul Ioan Denes. Urmatoarea sedinta CEx va avea loc pe 28 ianuarie, la Iasi.- De doua ore e liniste la PSD, nimeni nu iese, nimeni nu intra si nu a mai "transpirat" nicio info pe surse.a fost propus oficial de PSD Bistrita pentru functia de ministru al Apelor, in locul Doinei Pana, informeaza Digi24.Conform stiripesurse.ro , Denes ar fi fost votat de marea majoritate, singurul care s-ar fi opus fiind Marian Oprisan.precizeaza ca persoanele din fata sediului PSD care au fost conduse la sectie tulburau ordinea publica intrucat aveau obiecte de amplificare a sunetului, iar protestul lor nu respecta conditiile legale, respectiv declarare si avizare, informeaza News.ro.- Premierul Mihai Tudose a propus oficial, in sedinta CEx,, au declarat surse politice pentru Mediafax.Printre ministerele care ar putea fi comasate se regasesc, pe langa Apele cu Mediul, Energia cu Economia, Turismul cu Tineretul si Sportul, Romanii de pretutindeni cu Afacerile Externe, precum si Educatia cu Cercetarea.a scris pe Facebook ca nu se pronunta pe ceea ce se intampla acum in PSD "pentru ca este inutil".", a comentat ironic fostul lider al PSD.. Unul dintre ei a stat aproximativ jumatate de ora catarat intr-un copac, ca sa scape, iar jurnalistul Malin Bot s-a prins de un stalp de fier, care a iesit din pamant. Protestatarii sustin ca jandarmii au facut, pentru ca ei s-au legitimat de bunavoie, informeaza News.ro., liderul PSD Vaslui, a stat de vorba un timp indelungat cu jurnalistii prezenti la sediul PSD, desi sedinta CEx ar fi inceput deja.Buzatu a sustinut si el anuntarea candidatului PSD la prezidentiale, precizand insa ca nu vede deocamdata niciun "favorit". Pe de alta parte, el a respins schimbarea premierului. "Nu am auzit, nu. In niciun caz, dimpotriva, in toate ocaziile in care ne-am intalnit s-a vorbit despre sustinerea Guvernului", a spus el.Dumitru Buzatu a incercat sa minimalizeze importanta disputelor interne in partid, spunand ca "e o gluma" informatia privind o confruntare intre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, iar tensiunea ar fi, poate, o "tensiune electrica".El a avut o replica taioasa si pentru Marian Oprisan: "Nu am auzit de acest reformator in PSD. Eu pot sa identific pe oricine vorbeste, inca nu am ajuns sa aud voci".Despre restructurarea Guvernului, Buzatu a spus ca trebuie vazut "daca premierul va propune, daca va fi supusa unei analize si, mai departe, daca va fi acceptata".Nu e vorba de niciun razboi, sunt doar afirmatii facute de unii sau de altii", s-a aratat el impaciuitor.In ciuda insistentelor jurnalistilor, Dumitru Buzatu a refuzat sa confirme ca ar fi participat la o partida de vanatoare cu Liviu Dragnea si Niculae Badalau, spunand ca e treaba lui ce face in timpul liber.In presa au aparut informatii conform carora in decembrie, sase lideri PSD, printre care Liviu Dragnea, Niculae Badalau, Paul Stanescu si Dumitru Buzatu, ar fi mers la vanatoare in judetul Giurgiu, ocazie cu care ar fi stabilit remanierea Doinei Pana si a unui secretar de stat, si ar fi negociat reducerea numarului de ministere si schimbarea altor ministri.- Cativa protestatari sunt in fata sediului PSD, unde are loc sedinta conducerii.a sosit la sedinta CEx, spunandu-le jurnalistilor ca nu crede in existenta unor tabere in partid."Eu nu accept ca in PSD sa fie grupuri contondente, eu cred ca Romania trebuie unita in jurul unui proiect de tara", a spus senatorul PSD.Intrebata despre restructurarea Guvernului, sustinuta de Mihai Tudose, Ecaterina Andronescu a raspuns: "E dreptul premierului sa faca lucrul acesta, nimeni nu i-l poate contesta si partidul il sustine in masura in care dialogul va duce la o solutie care se impune", dar a adaugat ca "trebuie sa ne spuna premierul ce restructurare vrea sa faca".In plus, Ecaterina Andronescu a subliniat ca trebuie stabilit si anuntat candidatul PSD la presedintia Romaniei. "Trebuie stabilit candidatul, nu mai putem amana foarte mult. Cel care va fi legitimat prin vot trebuie sa isi asume aceasta responsabilitate, care nu e usoara", a precizat senatorul PSD.a ajuns la sediul PSD, refuzand sa stea de vorba cu jurnalistii si precizand doar ca isi sustine pozitiile exprimate inainte, adica varianta restructurarii Guvernului. "Eu asa am declarat. Imi mentin parerea", a mentionat premierul.- Fostii ministrisi, in prezent deputati, sustin ca nu se pune problema unor schimbari de substanta."Nu cred ca e momentul sa discutam de o restructurare, nici remaniere", a spus Plumb, iar Iordache a intarit: "Cred ca nu. Guvernul functioneaza, avem nevoie de continuitate".a ajuns la sediul PSD impreuna cu Codrin Stefanescu. Liderul PSD a evitat razand sa le raspunda jurnalistilor, spunand ca nu stie daca se impune o restructurare a Guvernului si daca Mihai Tudose ramane premier. Intrebat daca se teme de un congres extraordinar, Dragnea a raspuns: "Nu"., liderul PSD Vrancea, a ajuns la sediul PSD, confirmand discutiile avute dimineata cu premierul Tudose."Am niste probleme guvernamentale la nivelul judetului Vrancea, pe care trebuie sa le discut cu premierul. Dar in afara de aceasta chestiune, noi trebuie sa ducem la capat programul de guvernare siAparatul central este foarte incarcat si trebuie eficientizat, ca sa ne tinem de promisiunile facute romanilor", a explicat Oprisan.- Presedintele CJ Bistrita Nasaud,, a declarat ca nu a vazut in partid "vreo revolta populara care sa ceara inlaturarea presedintelui Liviu Dragnea", care a fost ales de cei 400.000 de membri ai PSD.Intrebat despre o posibila conducere colectiva a partidului, Moldovan a spus ca ea exista si la ora actuala, fiind formata din presedinte, vicepresedinti si ceilalti lideri cu functii.- Senatorul de Bistrita,, ar fi inlocuitorul Doinei Pana, sustin surse din partid. Ajuns la sediul central, Denes a refuzat sa confirme, precizand doar ca organizatia PSD Bistrita "are o propunere" pentru acest post.- Liderii PSD incep sa soseasca la sediul central. Senatorul, fost ministru al Cercetarii, le-a spus jurnalistilor ca nu se va stabili decat inlocuitorul Doinei Pana.Intrebat despre un congres extraordinar, acesta a raspuns: "Nu cred ca e cazul, conform statutului, noi avem congres dupa alegerile generale, adica peste 3 ani".Valeca a mai sustinut ca nu a auzit "niciodata" despre schimbarea premierului Tudose. "Sunt zvonuri. Avem un presedinte ales, partidul functioneaza (...) Nu cred ca sunt mai multe tabere in partid", a adaugat el., ministrul Muncii si unul dintre cei mai puternici lideri ai PSD, ar fi trecut din tabara lui Dragnea in cea a lui Tudose, au declarat surse social-democrate pentru Money.ro , primarul Iasiului (PSD), sustine schimbarea conducerii partidului. "PSD, ca cel mai mare partid al Romaniei, in momentul de fata sa faca o miscare, daca putem spune si inteligenta, si sa schimbe conducerea, astfel incat sa poata recupera pasii pierduti in 2017", a declarat el.- Surse din anturajul premierului Tudose au declarat ca acesta isi doreste o, din care sa faca parte liderii locali importanti, pana la stabilirea datei unui congres extraordinar, presedintele Liviu Dragnea urmand sa fie suspendat pana la alegerile interne.- Inainte de sedinta CEx, Mihai Tudose s-a intalnit, luni dimineata, la Palatul Victoria cu mai multi ministri si lideri judeteni ai PSD, printre care vicepremierul Marcel Ciolacu, cu ministrul Economiei, Gheorghe Simon, dar si cu Marian Oprisan (PSD Vrancea) si Adrian Tutuianu (PSD Dambovita).Conform informatiilor aparute in presa, liderii locali sunt nemultumiti ca Liviu Dragnea a amanat evaluarea si restructurarea secretarilor de stat, zeci de astfel de posturi fiind vanate de liderii judeteni ai PSD.In ceea ce priveste viitorul Cabinetului Tudose, Liviu Dragnea ar dori sa ramana acelasi numar de ministri, dar sa fie schimbat premierul, in timp ce Mihai Tudose presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, ar prefera un guvern mai suplu, cu mai putine ministere.