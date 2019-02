Sezon de transferuri de la PSD: cat il doare pe Dragnea si pe ce mizeaza Ponta

Ziare.

Tehnic, partidul lui Victor Ponta este in Opozitie, doar ca este vorba despre o opozitie la Liviu Dragnea, liderul autoritar care, dupa ce i-a aparat spatele lui Victor Ponta, mocnind in umbra acestuia, a instrumentat probabil cea mai buna lovitura de palat din istoria acestui partid. Niciodata nu a vorbit Ponta impotriva partidului; din contra chiar, a avut grija sa le transmita oamenilor ca PSD este confiscat si tinut prizonier de Dragnea. Pe o treapta mai sus, Victor Ponta joaca chiar cartea social-democratiei autentice, iar atragerea comisarului european Corina Cretu in Pro Romania este, din acest punct de vedere, un bun capital.Victor Ponta a fost perseverent in revenirea in prim-planul politic. Rareori un politician care a plecat dintr-una dintre cele mai inalte functii in stat in felul in care a plecat el se mai poate reinventa. A avut insa suficient simt politic incat sa nu intre in scenariul victimizarii si nici nu a apasat pedala anti-DNA atat de zgomotos. Probabil ca e constient, insa, ca memoria sociala, destul de nesubstantiala in Romania, daca ne uitam la cum revine la putere PSD-ul lui Ion Iliescu, a inmagazinat atat de puternic Colectivul, incat mai bine joaca cu personajele secundare.Victor Ponta a capatat, astfel, abilitatile lui Liviu Dragnea, din timpurile in care actualul sef al PSD ii era vataf de incredere. Si nu e nicio ironie aici, ci doar felul in care politicenii PSD-ului se maturizeaza politic.Ce le promite insa Victor Ponta social-democratilor care vin in partidul lui mic? Legitimare? Refacerea demnitatii? Un mandat in Parlamentul European, unde multi neaveniti ar vrea sa se retraga la pensie? Le promite doar supravietuire si iluzia ca ar putea reveni in joc.Practic, nu mare lucru, dar asta e deja mai mult decat le poate oferi unora Liviu Dragnea. PSD fiind un partid autarhic, siguranta spijinului politic depinde de cat de aproape esti de cercul liderului absolut. Gabriela Firea este dovada exemplara a caderii in dizgratie.Chiar daca trei plecari in cateva zile , plus inscrierea lui Adrian Tutuianu in Pro Romania, ar putea sa ridice un val, puterea lui Dragnea nu va fi serios zdruncinata, nu cat are la dispozitie recompensele guvernarii. Batalia si negocierile se poarta, de fapt, in acelasi mare Partid al carui presedinte Victor Ponta ar vrea sa mai fie o data.Social-democratii au inteles ca nu se pot salva impreuna si ca nici in barca de salvare a lui Dragnea nu au cu totii acces, iata si morala.