SPP nu a fost sesizat cu privire la "tentativa de asasinat" a lui Dragnea UPDATE

UPDATE 15:57

Ziare.

com

De altfel, la momentul indicat de seful PSD - aprilie 2017 - Dragnea, care era si atunci presedinte al Camerei Deputatilor, renuntase deja la serviciile SPP."SPP nu a fost sesizat cu niciunul dintre elementele pe care le-a precizat Liviu Dragnea in declaratia de marti seara de la Antena3 cu privire la amenintare si atentat", au declarat, pentru, surse din cadrul Serviciului.- Ulterior, SPP a remis si o comunicare oficiala pe aceasta tema:"Serviciul de Protectie si Paza nu a fost sesizat in nici un fel in legatura cu afirmatiile facute publice ieri, referitoare la un posibil atentat, de catre presedintele Camerei Deputatilor. Serviciul de Protectie si Paza isi pasteaza neutralitatea si isi desfasoara activitatea conform legii", se arata in comunicatul SPP.Amintim ca intreg Guvernul Dancila a renuntat la serviciile SPP dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat, fara dovezi, pe seful institutiei, Lucian Pahontu, ca ar fi unul dintre "exponentii principali ai statului paralel".La acel moment, Dragnea a dezvaluit ca el personal renuntase oricum la serviciile SPP inca din perioada in care era vicepremier in guvernele Ponta (2012-2015).Amintim ca Dragnea a sustinut, marti seara, ca anul trecut a existat o tentativa de ucidere a sa."Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog... am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Au ajuns la mine", a spus Liviu Dragnea la Antena3, sustinand ca cei 4 ar fi fost platiti de "un om foarte celebru din lume", lasand sa se inteleaga ca ar fi vorba de miliardarul George Soros.Intrebat de moderatoare daca exista un dosar deschis pentru a se cerceta acest lucru extrem de grav, Dragnea a spus "stiu ca s-a cercetat, mai departe nu stiu".Miercuri, oficiali din Parchetul General au declarat, pentru, ca din verificarile telefonice facute in aceasta dimineata nu se confirma existenta unui dosar penal privind un posibil atentat impotriva lui Liviu Dragnea.