Tariceanu ia act de condamnarea lui Dragnea, dar nu se grabeste sa acuze vreo nedreptate

Doua ore i-au luat sefului Senatului sa scrie un punct de vedere despre sentinta primita, joi, de Liviu Dragnea. "Am luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul 'DGASPC Teleorman'", noteaza, sec, Calin Popescu Tariceanu pe contul de Facebook.Desi Tariceanu aminteste ca decizia in cazul lui Liviu Dragnea nu este definitiva, iar partenerul sau de guvernare se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, nu scrie nici macar o propozitie de sustinere directa. Prefera, insa, sa isi asume mesajul contra "abuzurilor din justitie", scandat la mitingul din 9 iunie."Indiferent de sentinta definitiva, vreau sa subliniez importanta continuarii dezbaterii si adoptarii reformelor necesare pentru stoparea abuzurilor si a incalcarii drepturilor si libertatilor cetatenilor.In acelasi timp, vreau sa ii asigur pe sutele de mii de romani care au manifestat in Piata Victoriei, in ziua de 9 iunie, impotriva abuzurilor si pe milioanele de romani care au votat in 2016 pentru un stat de drept, nu pentru "statul drepti", ca ALDE si PSD vor continua sa promoveze acele reforme necesare pentru asigurarea reformarii justitiei si stoparea influentei nocive a statului paralel", este mesajul liderului ALDE.Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Pentru fals intelectual Dragnea a fost achitat, in unanimitate. Insa instanta a decis sa contopeasca sentinta de acum cu cea de 2 ani din Dosarul Referendumului, urmand ca Dragnea sa execute 3 ani si 6 luni de inchisoare. Decizia nu a fost luata in unanimitate. Exista o opinie separata de achitare pentru instigare la abuz in serviciu.