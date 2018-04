Times New Roman acuza CNDC ca este sub control politic si contesta amenda in instanta

Ziare.

Reprezentantii redactiei sustin ca vor contesta in instanta amenda, dar dupa ce vor primi motivarea, deoarece CNCD, despre care spun ca este controlat politic, nu i-a informat oficial, ci au aflat din presa despre acest lucru."TNR nu discrimineaza pe nimeni, obiectivul nostru este sa producem umor de calitate si suntem impotriva oricarei forme de discriminare. Textele noastre scrise de-a lungul timpul stau dovada pentru asta.Articolul incriminat este o metafora pentru servilismul din PSD. Este un pamflet care infiereaza tare din PSD. El se refera la un congres PSD si la toti cei 4.000 de membri prezenti, nu doar la cele cinci persoane care s-au considerat discriminate", se arata in comunicatul de presa.Reprezentantilor TNR li se pare suspect faptul ca decizia CNCD a fost data foarte rapid."Ni se pare cel putin suspecta rapiditatea cu care s-a dat concluzia CNCD-ul, dupa fix 21 de zile de la plangere. Iar asta in conditiile in care noi am solicitat si am obtinut amanarea audierii la CNCD cu 12 zile, altfel probabil decizia s-ar fi dat si mai repede. Impresia noastra este ca decizia era luata dinainte.Acest lucru este demonstrabil usor in justitie, anume ca dorinta CNCD-ului de a lua o decizie rapid i-a facut sa nu tina seama de argumentele noastre", noteaza reprezentantii TNR.Acestia mentioneaza ca in aceeasi zi au fost luate doua decizii, "una referitoare la dosarul nostru, cu sesizare depusa in data de 4 aprilie 2018, si alta referitoare la un dosar referitor la fapte savarsite in data de 21.08.2017. Urgenta era numai la noi".In plus, au fost amendate si persoane care nu au legatura cu articolul."Mai mult, amenda a fost aplicata si societatii care administreaza site-ul, dar si administratorului societatii respective. In acest caz, decizia CNCD a fost luata cu doua voturi impotriva, din totalul de opt voturi", se mai arata in document.Reprezentantii site-ului mai scriu ca "se spune ca CNCD este garantul respectarii si aplicarii principiului nediscriminarii. Dar totodata se defineste drept 'autoritate de stat autonoma, sub control parlamentar'. Este greu sa credem in corectitudinea unui organism care se afla sub control parlamentar, deci sub control politic. Mai ales ca politicul este cat se poate de implicat in amendarea noastra. Dar avem incredere ca Justitia din Romania va trata serios aceasta problema si va anula decizia CNCD"."Libertatea de exprimare este bunul cel mai de pret, mai ales in conditiile asaltului politic asupra institutiilor democratice din Romania. Si e de datoria noastra sa luptam pentru acest drept!", se incheie comunicatul TNR.Amintim ca pentru articolul respectiv CNCD a dat amenzi de 5.000 lei pentru Infant Media SRL, care administreaza publicatia; 5.000 lei pentru autorul articolului; 3.000 lei pentru editorul sef si 3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL.De asemenea, Irina Tanase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premier al Romaniei, Gabriela Firea, primar al Capitalei, Carmen Dan, ministru de Interne, si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, au dat in judecata publicatia Times New Roman.