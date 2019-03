Un magistrat din completul de 5 de la ICCJ care judeca dosarul lui Dragnea cere sa se pensioneze

Ziare.

com

Luciana Mera, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie cere Sectiei pentru judecatori eliberarea din functie prin pensionare. Sectia va discuta cererea magistratului in sedinta din 5 martie. Luciana Mera face parte din completul de 5 judecatori de la instanta suprema care judeca apelul in dosarul DGASPC, in care a fost condamnat Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in prima instanta.Completul 2, cel care judeca dosarul lui Dragnea, este format din judecatorii Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus Alexandra Iuliana, Mera Luciana, Popa Rodica Aida.Potrivit Regulamentului de organizare a instantei supreme, conducerea trebuie sa traga la sorti in sedinta publica un nou judecator (articol 29), atunci cand un membru al completului de 5 este eliberat din functie.Totodata, in cazul in care Luciana Mera se va pensiona si va fi desemnat un inlocuitor, dosarul lui Dragnnea ar putea fi reluat de la zero, chiar daca nu au fost administrate multe probe pana in prezent. Urmatorul termen al procesului DGASPC are loc in data de 18 martie, cand va fi audiat liderul PSD.