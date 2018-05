Un membru CNA se autosesizeaza in scandalul Dragnea-Tapalaga si subliniaza ironic: Orice ziarist ii este frica pentru libertatea lui daca ataca Guvernul PSD

Cearta in sedinta CNA

Scandalul Dragnea-Tapalaga

"Intr-o emisiune TV, domnul Liviu Dragnea, al treilea om in stat, a amenintat un jurnalist, pentru ca a publicat informatii despre un memorandum adoptat de Guvern.E grav ca domnul Dragnea pare ca nu stie ce inseamna libertatea de exprimare si confidentialitatea surselor, dar la fel de grav este ca, atunci cand al treilea om in stat ameninta un jurnalist, moderatorul emisiunii nu reactioneaza in niciun fel", a transmis Dorina Rusu, intr-un comunicat remis martiDorina Rusu va cere monitorizarea acelui fragment din emisiunea in care a fost prezent presedintele PSD la Romania TV, "pentru ca, daca un om politic are imunitate pentru declaratiile pe care le face, un moderator trebuie sa isi respecte statutul de jurnalist si legislatia audiovizualului".Dorina Rusu isi incheie comunicatul ironizand declaratia Vioricai Dancila de luni, care a spus ca ""."Concluzia este trista. Ca sa parafrazez un clasic, in zilele acestea,, in schimb, cei care sustin guvernul, renunta singuri la libertatea lor", a scris Rusu.La inceputul sedintei CNA, Rusu si-a sustinut punctul de vedere, dar Monica Gubernat a intervenit, intreband-o pe ce baza doreste sa faca sesizarea mentionata."Sunt convinsa ca acum domnul Dragnea a luat aminte la invataturile transmise din CNA si va fi mult mai atent la ce declara", a spus ironica Monica Gubernat. "As vrea sa stiu, totusi, monitorizarea asta pe ce baza o cereti, pentru ca este un om politic care a facut o declaratie. Sa monitorizam ce? A aparut la televizor. Banuiesc ca asta e deranjul cel mai mare, ca a aparut la televizor si ca e preluat. Alt deranj mai exista?", a continuat ea.Dorina Rusu a adaugat ca reactia moderatorului a fost neapotrivita."Daca un om politic, fie el si al treilea om in stat, oricare, apare la televizor si spune niste minciuni sau ameninta - este dreptul lui sa o faca, pentru ca are imuniate politica pentru declaratiile lui, dar moderatorul emisiunii are niste obligatii potrivit legii - sa reactioneze, sa intrebe. Nu sa stea si sa asculte tot ce spune respectivul om, oricare ar fi el in stat. Jurnalistul trebuie sa reactioneze, trebuie sa puna intrebari, sa ia atitudine de jurnalist", a spus Dorina Rusu, citata de News.ro "Vedeti-va de Legea 501 si de Codul audiovizual si lasati politica pentru oameni politici", a continuat Gubernat.Dorina Rusu s-a aparat spunand ca face aceasta declaratie in calitate de membru CNA. "Nu are nicio treaba cu PNL-ul, va rog frumos!", a spus ea.Radu Calin Cristea le-a propus colegilor sai sa renunte la declaratiile politice in debutul sedintelor CNA si sa faca sesizari "pe caile" acestei institutii.Referindu-se la cazul aflat in discutie, Cristea a spus ca libertatea de exprimare si confidentialitatea surselor nu sunt "infinite"."Privitor la cazul dat, aceasta libertate de exprimare si confidentialitate a surselor nu este infinita", a spus membrul CNA, adaugand ca a fost vorba despre publicarea unei informatii "foarte confidentale" si care "viza direct siguranta nationala".Amintim ca intr-o emisiune de la Romania TV Liviu Dragnea a transmis ca Dan Tapalaga ar trebui verificat de autoritati, dupa ce a relatat despre memorandum.Acesta a fost intrebat daca cineva va sesiza autoritatile in acest caz. "Sesizez eu acum. Vorbim de un document confidential. Cine din Guvern i-a dat documentul? Eu nu-l aveam. Cum a ajuns la domnul Tapalaga? Avea acces? Sa vedem, incepe cineva investigatie? Bineinteles ca nu", a spus liderul PSD.In realitate, site-ul G4Media a publicat sub semnatura lui Cristian Pantazi articolul referitor la intentia Guvernului, nu sub cea a lui Tapalaga. Dupa declaratia liderului PSD, Pantazi si Tapalaga au reactionat transmitand ca "amenintarile domnului Liviu Dragnea reprezinta un atac grav la libertatea presei si o incercare de intimidare a jurnalistilor independenti".Amintim ca, la inceputul lunii mai, Dragnea sustinea ca nu a vazut memorandumul privind mutarea ambasadei la Ierusalim , ci a aflat de el din presa, chiar daca a vorbit public despre el intr-o emisiune la Antena3.