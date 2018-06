USR cere demisia lui Liviu Dragnea. Justitia a ramas independenta in ciuda presiunilor teribile exercitate de liderul PSD

Ziare.

De asemenea, liderul USR, Dan Barna , spune ca Dragnea nu mai are ce cauta in fruntea Parlamentului si in nicio alta functie."Uniunea Salvati Romania ii cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, in urma sentintei ICCJ. Este inacceptabil ca un infractor cu doua condamnari penale sa ramana in una din cele mai importante functii de conducere ale statului si sa reprezinte Romania. Decizia ICCJ de astazi este o dovada ca justitia este independenta si a ramas impartiala in ciuda presiunilor teribile exercitate de Liviu Dragnea si de PSD in ultimulan si jumatate", transmite USR printr-un comunicat de presa.Liderul USR, Dan Barna, spune ca Dragnea nu mai are ce cauta in fruntea Parlamentului si in nicio alta functie"Acest infractor nu mai are ce cauta la conducerea Parlamentului si in nicio functie publica, iar PSD trebuie sa renunte la planul de anihilare a justitiei initiat de Dragnea. Un partid condus de un infractor, care are si alte dosare in curs, nu are legitimitatea de a modifica cele mai importante legi in domeniul justitiei, cu scopul vadit de a subordona procurorii si de a intimida judecatorii. Decizia judecatorilor in acest dosar pune capat unor ani in care Liviu Dragnea a teleormanizat Romania si si-a subordonat oamenii prin ilegalitati si platindu-i din banii statului.", a declarat USR Dan Barna. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual. Decizia instantei supreme nu este definitiva.