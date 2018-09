Valcov sau Firea? Visul cui il implineste Liviu Dragnea si pe cine fenteaza

De fapt, partidul acesta mamut a ajuns in momentul in care nu ii mai poate salva pe toti.

De altfel, PSD, la fel ca Jandarmeria, la fel ca Avocatul Poporului, la fel ca manualul de geografie, este una dintre victimele viselor mediocre ale unui sef de partid care a crezut ca e suficient sa ai un Palat in care sa cantaresti aprig visele din tara, dramuind ici si colo cate o promisiune.

Hitler a fost un mediocru, Mussolini era ceva mai capabil, Stalin era si el un mediocru.

Ziare.

com

Undeva, in pivnita de la Scrovistea, functionari tocmiti pentru asta cantaresc cu migala visele venite de prin tara. Amnistia indeasa sertarele celor de la putere, zi de zi se mai adauga cate unul, luni la pranz a venit si visul cel nou al lui Calin Popescu Tariceanu. Dupa ce Liviu Dragnea a cedat ambitia ultima a partidului, aceea de a ajunge la Cotroceni, liderul ALDE a atipit pentru cateva clipe, cat sa viseze o Ordonanta de anulare a protocoalelor din justitie.A visat si Tudorel Toader, profesor universitar doctor, un vis fragil, inca necopt, pe care niciun functionar din Palat nu a reusit sa il eticheteze. Sa vrea oare ministrul Justitiei sa se retraga si sa devina un simplu notar? Nici macar Tudorel Toader nu mai poate profesa pe deplin in justitia pe care (le-) a croit-o in ultimul an? Un vis pe zece pagini, in 30 de puncte, dar care se rastoarna de pe o parte pe alta, cat sa nu fie nici asa, nici altminteri.Dar cele mai multe vise incep sa vina de la sate. Sunt vise banale, despre masa de Craciun si porcul din ograda, de parca la tara nu au ajuns inca stirile care iti spun ca nu e atat de bine sa mananci multa carne si, oricum, curcanul a detronat de mult in preferintele culinare porcul.Aceste vise insa au capatat o importanta capitala, in momentul in care Gabriela Firea a decis sa joace un rol eroic, acela de opozant al lui Liviu Dragnea. Dupa ce Victor Ponta si-a ratat sansa de a fi el cel care il infrange pe Liviu Dragnea, primarul general (al Romaniei, asa cum i-a scapat) este cel care a denuntat abuzurile administrate de PSD la protestul diasporei, din 10 august.Salvarea e astazi in registrul crestin, pe care Gabriela Firea il tot invoca: individuala si fara prea multe rasuciri.In partid, Liviu Dragnea nu s-a descurcat foarte bine. Nu a reusit sa isi onoreze niciunul dintre angajamentele care l-au tinut la putere, amnistia si gratierea trecute printr-o Ordonanta de anulare a protocoalelor vor aduce mai multe necazuri, banii cheltuiti pentru scrisoarea lui Giuliani mai trebuie o data platiti, cu varf si indesat si, peste toate, e sentimentul acesta penibil al unei rusini care incepe sa le compromita pana si lor visele.Si tocmai pentru ca in partid nu s-a descurcat, in pofida tuturor comunicatelor transmise in virtutea unui punctaj de laborator, Liviu Dragnea s-a intors la popor. Este zbaterea fireasca a oricarui dictator - chiar si a celor care duc in cea mai mica subterana ideea de dictatura.Doi ani de guvernare in mainile lui Liviu Dragnea au impartit ecranele celor patru televiziuni de stiri in doua. Orice ar fi intr-o jumatate, in cealalta jumatate sta Dragnea, rechemand ambasadori, denuntand protocoale, ordonand Ordonante si tranzactionand pana peste masura partidul.Zilele aceastea, cealalta jumatate a ecranului e ocupata de Gabriela Firea. Disidenta. Ea nu a publicat, mafiotic, fisa medicala a unui cetatean roman, pacient. Ea nu i-a desenat mustati naziste presedintelui Klaus Iohannis, intr-un moment in care nimeni din lumea civilizata nu ar indrazni sa duca in batjocura unul dintre relele majore ale istoriei, in care lumea a abdicat de la umanitate: Holocaustul.Si nu Gabriela Firea a ordonat atacarea cu gaze lacrimogene a mamelor cu copii in brate, care protestau pasnic in fata unui Guvern de mahala si impostura, al carui sef incurca statele de pe harta, gramatica si mai ales pantofii pe care alege sa ii poarte. Se stie ca bataturile cele mai crunte sunt facute de pantofii cu cateva masuri mai mari si asa se explica, probabil, tonalitatile sacrificiului din vocea prim-ministrului lui Liviu Dragnea.Cel mai parsiv scenariu, pe care multi dintre cei care vor sa scape ni-l vor vinde, e tocmai aceasta: alegerea inevitabila intre Gabriela Firea si Darius Valcov. Aceasta este naratiunea pe care primarul general o va tese si care, sa recunoastem, a functionat in trecutul postdecembrist, ori de cate ori nimeni din opozitie nu a fost capabil sa ii spuna direct romanului din satul din Galati ca guvernarea iresponsabila a intregului PSD - si a doamnei Firea, asadar - i-a omorit porcul. Si tot intreg PSD-ul - si al doamnei Firea, asadar - este cel care a legitimat demonizarea diasporei si abandonarea, o data in plus, a copiilor cu parintii nevoiti sa munceasca peste granite.Nu exista un PSD rau, intrat pe mainile lui Liviu Dragnea, si unul bun, care se va incolona in perioada urmatoare in spatele Gabrielei Firea.*** "Palatul Viselor" este una dintre cartile in care Ismail Kadare recreeaza viata unei dictaturi care intra in toate cotloanele unde omul crede ca mai poate respira: in bucatarie, in vise si chiar in mormant.Tot Ismail Kadare mi-a spus, in interviul pe care mi l-a acordat acum ceva vreme , pentru agentia de presa News.ro, ca mediocritatea a nascut cei mai atroce dictatori:"Este o enigma a umanitatii, pentru mine.(...)Lumea comunista isi are originile in mediocritatea lui Marx. Doar "gauche"-ismul de astazi insista ca ar fi fost un geniu, fara a tine cont de saracia conceptelor acestuia. In esenta, Marx a propus pur si simplu inversarea ordinii lumii, astfel incat clasa muncitoare sa inviga capitalismul. Dar nicaieri in toata opera sa nu exista nici macar o pagina sau un paragraf despre aceasta lectie fundamentala a gandirii, a civilizatiei umane: nu trebuie niciodata exagerata folosirea urii atunci cand vrei sa schimbi ceva. Cand iti ocupi toata viata visand la rasturnarea ordinii existente, nu trebuie sa uiti ca intreaga civilizatie occidentala isi are originile in aceasta ura oarba cu care grecii au distrus Troia. In acel demon, in acele tenebre. Au masacrat toti locuitorii, au ras orasul de pe fata Pamantului. Iar zeii i-au condamnat pe greci pentru aceasta cruzime".