Washington Post scrie despre Liviu Dragnea, unul dintre noii autocrati ai Europei: Iata cum isi cumpara sustinerea poporului

"Romania raspandeste bogatia"

Dragnea, "om de afaceri instarit"

Ziare.com

com

Liderul PSD, Liviu Dragnea, este infatisat ca autocratul Romaniei: "Un om de afaceri instarit, condamnat pentru fraude electorale si acuzat de coruptie", scrie sursa citata."Liderii transforma democratia intr-un instrument de opresiune. Intram intr-o noua era a autocratiei. Caracteristicile sale aduc usor cu metodele represive ale despotismului din secolul XX. Tari care odata reprezentau triumful libertatii folosesc acum structurile democratice drept instrumente de opresiune.The Post scrie despre luptele politice in desfasurare din Polonia, Ungaria, Roamania si Republica Ceha, in timp ce liderii cauta sa isi consolideze puterea, iar cetatenii incearca sa le tina piept", scrie jurnalistul american.Despre tara noastra si "miscarile catre autocratie",noteaza: "Guvernul a fortat plecarile procurorilor de rang inalt si a urmarit sa faca modificari legislative despre care criticii spun ca incearca sa ingreuneze activitatea autoritatilor anticoruptie".Guvernul controlat de Dragnea a intors catre populatie o parte a bunastarii economice in incercarea de a-si consolida pozitia politica, explica sursa citata.Jurnalistul Washington Post a stat de vorba cu un chirurg, Vlad Ciobotaru, si sotia sa. Cei doi au avut de curand un copil. "Pentru asta, ii pot multumi Guvernului", noteaza publicatia, care aminteste ca in cazul salariilor medicilor au fost inregistrate cresteri substantiale "Ciobotaru este un chirurg, ceea ce insemna ca, pana de curand, avea un salariu care nici macar nu se apropia de minimul din alte tari europene. Chiar si pentru standardele romanesti, era neinsemnat, echivalentul a mai putin de 600 de dolari pe luna. El si sotia lui imparteau un apartament cu o singura camera, iar ideea de a-si intemeia o familie parea imposibila", scrie publicatia.Apoi, salariul lui Vladimir a fost majorat substantial. Cuplul s-a mutat intr-un apartament spatios si se gandesc sa isi cumpere si o masina."Sunt atat de fericit. Mi-au dat posibilitatea de a avea un copil", a declarat romanul pentru WP.Romania este considerata una dintre cele mai corupte tari din Europa, iar liderii europeni acuza ca este o autocratie in devenire, adauga WP.Economia incepe sa prinda puteri - Romania a inregistrat anul trecut o crestere de 6,9% a produsului intern brut (PIB) - iar Guvernul de la Bucuresti a reusit sa isi mentina popularitatea in parte prin raspandirea unui pic de "bogatie", noteaza publicatia, care se refera la majorarile de pensii si salarii decise de PSD.Polonia si Ungaria s-au bucurat si ele de o crestere rapida a economiei, somaj scazut si cresterea salariilor. Ungaria da vouchere pensionarilor si a introdus subventii pentru proprietarii de locuinte; Polonia a inceput sa dea bani cetatenilor ca sa faca mai multi copii.Politologii au avansat de mult timp teoria ca prosperitatea si cresterea economica ajuta la sustinerea democratiilor, atat timp cat exista o clasa de mijloc care are grija ca lucrurile sa nu se indrepte catre autoritarism.Dar aceste guverne europene demonstreaza ca si rezultatele economice ale democratiei pot fi, de asemenea, folosite ca un instrument de intarire a puterii.Banii ii ajuta pe lideri sa isi mentina poporul fericit. De asemenea, ei isi permit sa arunce banii pe proiecte vanitoase, operatiuni de influenta si retele de cunostinte din care fac parte acolitii preferati.In Romania, liderul Partidului Social Democrat - un om de afaceri instarit care a devenit politician, Liviu Dragnea - a fost condamnat de doua ori. In urma unor acuzatii si mai serioase, guvernul sau a dat afara procurorii de rang inalt si a schimbat legislatia - despre care expertii spun ca va pune anchetatorii in dificultate.Amputarea autoritatilor anticoruptie a devenit o caracteristica distincta a cresterii autoritatii executive in intreaga regiune."Este un efect contagios. Oamenii nostri au vazut ca functioneaza in Polonia si ca a mers si in Ungaria. Acum incearca sa faca acelasi lucru aici", spune Elena Calistru, liderul grupului civic Funky Citizens."Multi romani nu par prea deranjati de acest lucru", mai scrie WP.Romania continua sa fie a doua cea mai saraca tara din UE, cu mari segmente din populatie care se chinuie sa traiasca de pe o zi pe alta, mai ales in zonele rurale. Dar in Bucuresti - o capitala care a fost amenajata si reconstruita sub conducerea comunistilor - exista putina stralucire: cluburi de noapte si mall-uri cu suficient "bling" incat sa fie o competitie pentru cele din Vest.Intre timp, cea mai mare catedrala ortodoxa din lume se construieste in apropierea centrului orasului . Intr-o natiune credincioasa, proiectul cu cea mai mare finantare de la Guvern a adus credibilitate pentru partidul de guvernamant.De exemplu, Ciobotaru sustine partidul, chiar daca foarte putine persoane din cercul sau de cunoscuti ii impartasesc viziunea."Chirurgul si sotia sa au invitat, de curand, niste prieteni la ei acasa, in noul lor apartament. Apoi, a venit in discutie si politica, iar Ciobotaru a afirmat ca procurorii prea zelosi - nu politicienii din partidul de guvernamant - sunt adevarata amenintare la adresa democratiei din Romania.Musafirii celor doi au plecat inainte ca felul principal sa fie servit", mai noteaza WP. Articolul amplu din Washington Post mai abordeaza si situatiile din Polonia, unde "la putere" se afla Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant, Lege si Justitie (PiS); Ungaria, unde premier este Viktor Orban; Republica Ceha, unde prim-ministru este Andrej Babis, in varsta de 64 de ani.