Zile decisive pentru Merkel, Europa si romani

Americanii s-au alaturat principalelor puteri europene, intre care Franta si Germania, avetizand oficial regimul Dragnea, printr-un apel public, sa renunte la schimbari care, prin modificarea Codului penal si al Codului de procedura penala, "sa slabeasca statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".Comunicatul nu se rezuma, ca alte luari de pozitie, din trecut, la a elogia, diplomatic, lupta anticoruptie si a manifesta ingrijorare fata de posibila ei slabire. Deloc intamplator, in discutie si-a facut loc in plus, mai nou, si infractionalitatea insasi. E vorba de o infractionalitate pe care schimbarile preconizate de principalele partide guvernamentale, PSD, ALDE si UDMR ar intari-o considerabil, slabind, simultan, decisiv, capacitatea elucidarii si pedepsirii de crime si delicte dintre cele mai grave, precum asasinatele, violurile, ori traficul de oameni si droguri.Pentru ca sa nu pluteasca nicio indoiala asupra sensului apelului lansat de partenerii occidentali, semnatarii comunicatului evidentiaza, pe de o parte, regretabilele repercusiuni internationale ale eventualei transpuneri a schimbarilor preconizate de regimul Dragnea. Iar pe de alta, trimite la verdictele CSM si ale magistratilor romani. Or, slujitorii justitiei romanesti neinregimentati au respins clar si categoric, in covarsitoarea lor majoritate, schimbarile legislative promovate de regim in numele combaterii inexistentului "stat paralel", in fapt intru izbavirea de condamnari si puscarie a liderului PSD si a aliatilor lui cleptocratici.Nimic, deci, nu poate fi mai clar decat acest avertisment occidental. Dar vor tine seama Dragnea, Tariceanu si Kelemen Hunor de acest comunicat? Sau vor prefera alternativa mutarii Romaniei din actualele ei aliante in zona de influenta a Rusiei lui Putin?Dat fiind monumentalul egoism si dispretul, nu mai putin enorm, fata de propriul popor pe care-l afiseaza, de ani buni, cei trei, presupunerea ca ar putea subit vira spre o reconsiderare si respectare a vaditelor interese ale Romaniei nu pare mai mult decat o pioasa iluzie. Nu mai putin amagitoare ar fi si supozitia ca sunt sensibili la ingrijorarile occidentale, cand, de fapt, pe Dragnea, seful de facto al statului, nu-l intereseaza decat sa-si absolutizeze puterea, scapand, en passant, de perspectiva unui binemeritat sejur dupa gratii. Iar aliatii sai actuali si conjuncturali se tem de furia dezlantuita a unui popor si de nota electorala pe care vor fi obligati s-o plateasca in cazul unor alegeri anticipate.Puterea dragniota doreste, ca atare, o schimbare de regim si se arata hotarata sa-i prescrie tarii transferul de la o democratie fie si defecta, dar liberala, de tip occidental, la o forma proprie de iliberalism. In acest scop, regimul PSD-ist mizeaza pe factori diversi. Spera, intre altele, in mentinerea sa in conul de umbra al grupului de la Visegrad. Si pariaza pe succesul orbanizarii unei Europe atat de inspaimantate de imigratie si de afluxul de refugiati musulmani, incat a propulsat si in vest, la putere, partide populiste, frizand, in parte, extrema dreapta, din care unele dau semne, concomitent, sa fie de obedienta putinista.In acest context e prea putin important faptul ca in tarile grupului de la Visegrad, carora li s-a adaugat Austria si, partial, Italia guvernata de Lega si populistii de stanga de la Cinque Stelle, nu domneste catusi de putin unitatea. Ca unele, ca Ungaria, sunt pro-ruse, iar altele, ca Polonia, dimpotriva. Ca extrema dreapta austriaca ii mananca din palma tarului KGBist. Iar cea italiana se opune proiectelor de refulare la frontiera a migrantilor, propuse de dreapta national-conservatoare germana, reprezentata de crestin-socialii bavarezi, care ar vrea sa elibereze Germania de refugiati. Si, totodata, s-o vada inlaturata de la putere pe Angela Merkel. Conteaza cu totul altceva.Conteaza ca, precum nationala de fotbal a Germaniei si antrenorul ei Low, cancelara, ajunsa la carma acum o duzina de ani spre a conduce din succes in succes nu doar Republica Federala, ci, de facto, si Uniunea Europeana, e, politic, pe duca. Totusi, Angela Merkel insista, in pofida cutumelor democratiilor liberale, pe care afirma ca vrea sa le apere, sa nu se retraga de la timona, desi in ultimii doi ani a inregistrat esec dupa esec. Iar electoratul german a amendat-o usturator, la ultimele alegeri, optand pentru o la fel de clara schimbare de dreapta ca voltele inregistrate in varii scrutinuri in alte tari europene.Cu toate acestea Merkel si-a vazut in continuare de guvernare ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Ca si cum votul si vointa poporului, totusi suveran intr-o democratie, n-ar conta. Impreuna cu social-democratii, Merkel a format o alianta a perdantilor. Si respinge revenirea la situatia de drept care a precedat deschiderea necontrolata a granitelor. In context ii refuza ministrului ei de interne crestin-social, al carui partid, talonat indeaproape de populisti, se afla in fata unor alegeri regionale decisive, in Bavaria, dreptul de a restabili acea situatie si de a interzice intrarea in Germania migrantilor inregistrati in alte tari europene.In aceste conditii soarta guvernului german e mai incerta decat oricand. De tot nesigur e si destinul Europei, conduse de germani. In fine, in stele pare scris si viitorul Romaniei intr-o Europa dezbinata, asupra careia umbra Rusiei lui Putin planeaza tot mai amenintator, daca romanii, ca cetateni asumati, nu vor sili regimul Dragnea sa respecte democratia.