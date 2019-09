Audieri maraton in procesul Belina: Cum a fost "omorat" Bratul Pavel si "domesticita" insula unde pescuia Dragnea

"Vegetatia era salbatica"

Judecatorul Bogdan Alexandru Dari a reiterat faptul ca termenele in acest caz vor fi de doua saptamani si a stabilit un calendar pentru audierea martorilor la urmatoarele doua termene, pe 8 octombrie si pe 22 octombrie.Toti inculpatii au fost prezenti marti in sala de judecata, printre acestia: fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh (actual consilier al premierului Viorica Dancila), fostul presedinte al CJ Teleorman si fost deputat PSD, Adrian Gadea (in prezent secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii), si Ionela Stoian, fost director in cadrul Ministerului Dezvoltarii.Dupa ce initial Gadea declarase ca vrea sa fie audiat la finalul procesului, avocatul acestuia a explicat ca a fost o neintelegere. Asa ca secretarul de stat urmeaza sa dea o declaratie de inculpat peste doua saptamani.La termenul de marti au fost audiati patru martori, angajati in diverse institutii publice, implicati in procedura de adoptare a hotararii de guvern prin care insula Belina si Bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, proprietate a statului, au trecut din administrarea Ministerului Mediului - prin Apele Romane, in administrarea Consiliului Judetean Teleorman.La cateva zile de la acest transfer, insula si bratul au fost inchiriate firmei Tel Drum si transformate in locul favorit de pescuit al fostului lider PSD, Liviu Dragnea.Una dintre cel mai interesante declaratii le-a dat Emilian Cirjan, care din 2006 lucreaza in functia de sef birou la Sistemul de Gospodarire a Apelor din Teleorman, subordonata Administratiei Nationale "Apele Romane".Declaratia acestuia este importanta pentru ca el a demontat o parte din apararile celor implicati in acest dosar, respectiv ca Bratul Pavel este colmatat, iar insula Belina nu mai face parte din albia minora a Dunarii: "".El a povestit ca in perioada 2011-2012 a facut mai multe controale in aceste perimetre, iar in zona exista o exploatare de balast. Balastul era rezultat ca urmare a lucrarilor de dragare a bratului Pavel, care s-au facut inainte de 1989. El a explicat ca in mijlocul insulei era o balta, iar vegetatia era salbatica."Balta din mijlocul insulei era alimentata cu apa prin panza freatica. Bratul era alimentat in mod natural, prin depasirea pragurilor de aluviuni din amonte si aval.", povesteste Cirjan.Anul acesta, specialistul de la Apele Romane a revenit din nou la Belina. El a observat ca pe insula fusesera ridicate mai multe imobile, in perioada in care insula a fost in administrarea societatii Tel Drum.Potrivit DNA, Liviu Dragnea ar fi fost principalul beneficiar al acestor amenajari, iar insula Belina era locul unde acesta venea alaturi de prieteni sau colegii de partid.," povesteste Cirjan.Martorul a dat detali si despre heliportul improvizat pe insula.Aceste constructii nu erau pe insula inainte de inchirierea din anul 2012", precizeaza Cirjan.Martorul a precizat ca Bratul Pavel in acest moment este un brat mort, pentru ca pe el nu mai curge Dunarea, din cauza unui baraj construit pe mijlocul acestuia, pe unde s-a construit un drum care duce pe insula, si a faptului ca nu a mai fost dragat.Totusi, daca Dunarea creste, acesta ar putea fi inundat si ar putea comunica cu fluviul.Potrivit unor suspiciuni DNA, o parte din lucrarile realizate de Tel Drum pe acest brat au avut ca scop inclusiv colmatarea acestui brat.Ancheta a dezvaluit ca toate constructiile sunt ilegale, nu au autorizatii, avize si prin construirea lor nu se respecta dispozitiile contractelor incheiate cu Administratia Nationala Apele Romane si preluate apoi de catre CJ Teleorman.Una din intrebarile cheie: Bratul Pavel si insula Belina reprezinta albia minora a Dunarii?Potrivit acuzatiilor, fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, a promovat HG-ul 858/2013 prin care se modificau codurile de clasificatie ale Insulei Belina si Bratului Pavel, in sensul ca, pe hartie, se elimina apartenenta acestora la bazinul hidrografic al Dunarii.Astfel s-ar fi creat aparenta ca trecerea lor in administrarea Consiliului Judetean Teleorman nu mai impune adoptarea unei legi, ci este posibila doar printr-o hotarare de guvern.Acuzatiile in cazul Rovanei Plumb au fost clasate, deoarece Parlamentul a votat impotriva ridicarii imunitatii.Audiat la Tribunal, Cirjan este ferm: "".Potrivit acestuia, pentru a se face schimbarea acestui statut, este nevoie de o comisie."Stabilirea limitei albiei minore a unui fluviu nu este simpla, presupune o operatiune complexa, se stabileste de o comisie mixta, din care fac parte hidrologi, autoritatile publice locale, specialisti de la Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, si alte persoane din vecinatati - in cazul de aici era administratia locala.Niciodata nu ne am pus problema ca aceste bunuri nu ar apartine albiei minore a Dunarii. Ele sunt bunuri din albia minora. Nu este de competenta mea sa ma pronunt asupra HG-ului ()", a mai declarat Emilian Cirjan.