Augustin Lazar, intrebat despre procesul lui Dragnea: Daca se da condamnare in final, solutia exprima adevarul judiciar

Intr-un interviu acordat pentru Realitatea TV , Augustin Lazar a fost intrebat ce crede despre afirmatia lui Liviu Dragnea, care a sustinut ca ar exista presiuni pe judecatorii care vor da luni sentinta definitiva in dosarul in care seful PSD este acuzat ca a angajat secretare PSD la Protectia Copilului din Teleorman."Eu nu as dori sa ma refer la un anume politician, dar, desigur, cine este prins in proceduri judiciare, cine este afectat si are interese in proceduri judiciare, vrea sa prezinteIn mod clar, fiecare magistrat trebuie sa aiba responsabilitatea solutiilor pe care le da. Daca sunt emise in cadrul legal, ele sunt temeinice si legale. Va rog sa observati ca toate procedurile legale au o cale de control judiciar. Nu se poate sa nu existe o cale de control judiciar.Daca procurorul a gresit, exista un procuror-sef, care, la plangerea partii, ii face control judiciar si poate infirma solutia. Exista apoi judecatori de camera preliminara, care, inainte de a se judeca orice dosar, verifica legalitatea administrarii probelor si apararile prezentate de parti. In continuare, intervine completul de judecata de la fond, apoi exista cale de control judiciar in apel, inainte ca solutia sa ramana definitiva. Si, atunci,", a declarat Augustin Lazar, pentru Realitatea TV.