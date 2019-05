Condamnat la 3 ani si 6 luni cu executare, Dragnea a ajuns la Rahova dupa o diversiune ca-n filme (Video)

LIVE TEXT

Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova

Se citesc sentintele:

Liviu Dragnea - este condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Acuzatiile DNA

S-a prescris falsul intelectual?

Bombonica Prodana a scapat

Sentinta cu suspendare pentru secretare

Inculpatul-cheie

"Legea tacerii"

Decizia a fost data de un complet format din 5 judecatori. Patru au fost pentru condamnare - Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Luciana Mera si Simona Encean, iar cel de-al cincilea judecator - Alexandra Iuliana Rus, a fost pentru rejudecarea intregului dosar.Condamnarea primita de liderul PSD reprezinta o premiera, Liviu Dragnea fiind liderul celui mai mare partid din Romania, partid aflat la guvernare, dar si al treilea om in stat - avand functia de presedinte al Camerei Deputatilor.Dupa o diversiune ca in filme, Liviu Dragnea a ajuns luni seara la Penitenciarul Rahova.In jurul dupa amiezii, din curtea locuintei liderului PSD a iesit o masina neagra, cu geamuri fumurii, marca Skoda. Jurnalistii au crezut ca in interiorul sau se afla Liviu Dragnea, care ar fi trebuit sa mearga la sectia de Politie sa se predea, si au pornit in urmarirea autoturismului.Intre timp, insa, de la locuinta lui Dragnea a plecat o alta masina, un Duster, in care se afla de fapt liderul PSD. Autoturismul, care apartinea Politiei, l-a dus pe Liviu Dragnea la Penitenciarul Rahova unde a fost intampinat de cezi de persoane care l-au huiduit.Liviu Dragnea va sta aici 21 de zile, in carantina, iar apoi va fi transferat la Penitenciarul Jilava.- Protestatarii au desfacut o sticla de sampanie pentru copii si s-au urcat pe gardurile penitenciarului incercand sa il zareasca pe Dragnea. "Nimicule, ridica o mana daca mai esti in viata", striga ei.- Zeci de oameni au inconjurat masina in care se afla Liviu Dragnea, au huiduit si au strigat: "Victorie", "Dragnea la puscarie", "Hotul".Masina in care se afla a intrat in curte iar apoi portile s-au inchis fara ca liderul PSD sa fie vazut in momentul in care a coborat din autoturism.- Dusterul Politiei in care se afla Liviu Dragnea, insotit de 3 politisti, va ajunge in curand la Penitenciarul Rahova.- Jurnalistul Alex Costache l-a fotografiat pe Liviu Dragnea in cea de a doua masina. Liderul PSD este imbracat intr-o camasa in dungi.- Potrivit televiziunilor de stiri, Liviu Dragnea s-ar afla in cea de a doua masina care apartine Politiei.- Potrivit Mediafax, in fata resedintei lui Dragnea din zona Domenii se afla in continuare o masina a procuraturii.- Intre timp, prima masina merge de minute bune prin Bucuresti. Se pare ca a trecut de sectia 2 de Politie, unde ar fi trebuit sa mearga sa se predea.- O alta masina, un Duster, a plecat de la locuinta lui Liviu Dragnea. Si aceasta avea geamuri fumurii, astfel ca nici de aceasta data nu s-a putut vedea cine se afla in ea.- In momentul in care masina lui Dragnea a iesit din curtea cladirii, cei aflati in zona au inceput huiduie sa strige: "La puscarie, talharule!"- O masina, marca Skoda, despre care jurnalistii spun ca este autoturismul personal al lui Liviu Dragnea, a iesit din curtea locuintei sale. Liderul PSD nu a putut fi vazut, pentru ca masina in care se afla are geamuri fumurii.- Oamenii continua sa se adune in fata locuintei lui Dragnea, unii dintre ai avand si pancarte.- Avocata lui Liviu Dragnea a plecat de la locuinta acestuia. Ea nu a vrut sa spuna daca liderul PSD se va preda sau va astepta ca politistii sa il ridice de acasa. Intrebata, insa, cum a reactionat DRagnea in momentul in care a aflat sentinta, Flavia Teodosiu a raspuns: "Dumneavoastra cum ati reactiona?".- In fata locuintei lui Dragnea se afla zeci de persoane care asteapta momentul in care liderul PSD va merge catre Politie si mai apoi la inchisoare.- Mandatul pentru executarea pedepsei in cazul lui Liviu Dragnea a ajuns la Politie. Daca liderul PSD nu se preda, oamenii legii se vor prezenta la locuinta sa pentru a-l ridica.- La domiciliul lui Liviu Dragnea din nordul Capitalei a ajuns Flavia Teodosiu, unul dintre avocatii lui Liviu Dragnea. Ea nu a dorit sa faca declaratii.- Potrivit prevederilor Codului Penal, Liviu Dragnea poate fi eliberat conditionat dupa ce a executat 2/3 din pedeapsa Liberarea conditionata se poate acordat daca "cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani", este prevederea din Codul Penal. In cazul lui Dragnea, solicitarea ar putea fi facuta dupa 2 ani si 4 luni.- Potrivit Digi24, politistii au incercat sa il sune pe Liviu Dragnea insa acesta nu a raspuns la telefon. Ulterior au reusit sa comunice cu liderul PSD, iar acesta le-a spus ca se afla la resedinta sa din Bucuresti. Ramane de vazut daca va merge singur la Politie sa se predea, sau va astepta sa vina oamenii legii sa il ridice de acasa.- Toni Neacsu, avocat in dosaul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare, a spus ca a observat o anumita graba pe care nu a inteles-o pentru a se da rapid o sentinta. "Cred ca e putin cam mult ca sa dai o hotarare pe motiv ca unul dintre membrii completului se pensioneaza", a spus el la Antena 3.- Liviu Dragnea va fi dus azi la Rahova, unde va sta timp de 21 de zile in carantina, dupa care, cel mai probabil, va fi transferat la Penitenciarul Jilava, unde va executa pedeapsa in regim semisdeschis, informeaza News.ro., reprezentand despagubiri civile cu titlu de daune materiale, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catre Adriana Botorogeanu., reprezentand despagubiri civile cu titlu de daune materiale, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catreAnisa-Niculina Stoica.- Potrivit minutei instantei,, Anisa-Niculina Stoica si Adriana Botorogeanu, in perioada in care au fost angajate fictiv la DGAPSC Teleorman.- Liderul PSD, Liviu Dragnea, are la dispozitie doua ore sa se predea la cea mai apropiata sectie de politie, in caz contrar, va fi ridicat de acasa. Ulterior, urmeaza sa fie dus la inchisoare, cel mai probabil la Penitenciarul Rahova.- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a postat o fotografie in care membrii sai urmaresc sentinta in cazul lui Liviu Dragnea. "Urmarim stirile in fiecare zi", este comentariul care insoteste imaginea., fosta sefa a Directiei de Protectia Copilului Teleorman, judecata pentru abuz in serviciu si fals intelectual, ramane cu sentinta primita in faza de fond la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare in penitenciar. Ea urmeaza sa fie incarcerata astazi.. Decizia a fost luata cu 4 voturi pentru si 1 vot impotriva., fosta sotie a liderului PSD, a fost achitata pentru abuz in serviciu. In faza de fond a procesului, instanta incetase procesul penal deschis impotriva ei si a amendat-o cu 1.000 de lei.Cele doua secretare PSD au ramas cu condamnarile primite in faza de fond,- 2 ani cu supendare, iarcu pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendare., fost sef serviciu in DGASP Teleorman, a fost condamnat la 3 ani cu suspendare, in faza de fond el fusese condamnat la aceeasi pedeapsa., fosta sefa a DGASPC Teleorman, a fost condamnata la 3 ani cu suspendare, in faza de fond ea fusese condamnat la aceiasi pedeapsa., fost sef Serviciu in cadrul DGASPC Teleorman, a fost condmanat la 3 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual. In faza de fond el fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare., fost sef serviciu in cadrul DGASPC Teleorman, a fost condmanat la 1 an cu suspendare. In faza de fond el fusese condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare., fost sef de Complex in cadrul DGASPC, a fost achitata. In faza de fond ea fusese condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare., fost director executiv adjunct DGASPC Teleorman, a fost condamnata la 1 an de inchisoare cu suspendare. In faza de fond ea fusese condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare.- Presa a fost chemata in sala de judecata. Urmeaza ca magistratii sa citeasca sentinta in dosarul lui Liviu Dragnea.- Au inceput deliberarile in procesul lui Liviu Dragnea. Sedinta de judecata in care a intrat magistratul Alexandra Rus s-a terminat, iar aceasta s-a retras pentru deliberari. Curtea instantei supreme s-a umplut de jurnalisti care transmit informatii de la proces.- Doi dintre magistratii care urmeaza sa dea decizia in cazul Liviu Dragnea, Alexandra Rus si Lucia Tog, intra dimineata in componenta unor completuri de 5 judecatori, astfel ca o posibila decizie ar putea fi data dupa-masa.Dragnea a fost acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii Directiei de Protectie a Copilului Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (46 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii."Timp de 8 ani si jumatate si 4 ani si jumatate, nimeni nu a vazut ca cele doua secretare lipseau de la munca? In conditiile in care daca alti functionari lipseau 10 minute erau sanctionati!", spunea procurorul DNA, la ultimul termen din proces, pe 20 mai.Acuzatiile oficiale: instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. In faza de fond a procesului, Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz in serviciu (decizie data in majoritate) si achitat pentru instigarea la fals (decizie data in unanimitate).Procurorii DNA au cerut in timpul procesului o pedeapsa mai mare pentru instigare la abuz si condamnare pentru instigare la fals intelectual.Avocatii lui Dragnea au cerut in primul rand achitarea pentru ambele infractiuni. In cazul infractiunii de instigare la fals intelectual, aparatorii sustin ca s-ar fi prescris, aspect contrazis de DNA.Alaturi de Liviu Dragnea, alte zece persoane au fost trimise in judecata in acest dosar, printre care Bombonica Prodana, fosta lui sotie, cele doua secretare PSD, dar si fosti sefi de servicii si directii din cadrul Protectiei Copilului Teleorman.a scapat de procesul penal pentru abuz in serviciu, dupa ce a primit o amenda de 1.000 de lei.Ea a achitat prejudiciul produs prin fapta care i se imputa, in cuantum de 34.339 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de cele doua secretare PSD, Adriana Botorogeanu - 22.560 lei si Anisa Niculina Stoica - 11.779 lei.Acuzatiile privesc perioada in care aceasta a fost coordonator de complex de servicii destinat copilului si familiei (3 martie 2008 - 1 august 2008), cat si sef serviciu secretariat (3 iulie 2009 - 1 august 2010) la Directia Copilului Teleorman.Portita de scapare a Bombonicai Prodana a fost un articol din Codul Penal care a fost in vigoare din octombrie 2010 pana in mai 2011. Acesta prevedea ca in cazul unor anumite infractiuni economice, daca inculpatul plateste prejudiciul, se poate aplica o pedeapsa doar cu amenda.Cele doua secretare PSD din acest dosar au recunoscut acuzatiile. Ele au primit, pe fond, sentinte blande pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la fals intelectual.- 1 an de inchisoare cu suspendare.- 2 ani de inchisoare cu suspendare.Un alt sef de serviciu din cadrul DGASPC Teleorman, care a recunoscut acuzatiile, Nicusor Gheorghe, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.Alti 5 sefi de servicii si de directii din cadrul DGASPC Teleorman au fost condamnati la sentinte de 3 ani cu suspendare.Un caz special este al Floarei Alesu, fosta sefa a Directiei de Protectia Copilului Teleorman, judecata pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Ea a fost condamnata in faza de fond la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare in penitenciar, chiar daca a recunoscut acuzatiile.Motivul:mai avea o condamnare, intr-un alt dosar, de 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta.Dupa cum am aratat, fosta sefa a Protectiei Copilului Teleorman a recunoscut acuzatiile si a spus ca motivul pentru care le-a mentinut in functii pe cele doua secretare a fost ca urmare a interventiilor facute de Liviu Dragnea.De altfel, deoarece declaratiile lui Dragnea si Alesu se contraziceau, Inalta Curte a organizat o confruntare intre cei doi, o procedura judiciara extrem de rar folosita in aceasta instanta.La ultimul termen din dosar, Alesu si-a sustinut pozitia. Ea a a inceput sa planga in ultimul cuvant. Femeia a spus ca nu a avut nicio legatura cu angajarea celor doua secretare PSD si ca a fost nevoita sa le mentina in functie.De altfel, aceasta teza, ca toti angajatii din DGASPC si Consiliul Judetean Teleorman stiau despre situatia celor doua secretare PSD, dar nu au zis nimic, a fost imbratisata si de completul care a dat deciziile pe fond in acest dosar."Sa nu spuneti nimic", "sa taceti", "stati in banca voastra", "tacerea este de aur", "sa va vedeti de treaba voastra" - erau sfaturile pe care angajatii Consiliului Judetean Teleorman le primeau de la sefii lor, atunci cand intrebau de ce doua secretare de la PSD erau angajate la DGASPC.Marturiile acestora apar in motivarea din acest caz care are aproape 500 de pagini.