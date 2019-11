Dragnea ar putea fi dus marti in instanta. Incepe procesul in care contesta condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare

Care este temeiul

Este vorba despre o cale extraordinara de atac. Alte doua persoane din acest caz au facut demersuri similare: Olguta Sefu, fost director executiv adjunct la Protectia Copilului Teleorman, care a fost condamnata la o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendare, si Floarea Alesu, fost director general la aceeasi institutie, condamnata la 3 ani, 7 luni de inchisoare.Inalta Curte a decis conexarea celor 3 cazuri intr-un singur dosar.Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, iar unul dintre motivele pentru care poate fi depusa este cel potrivit caruia "."Aparatorul Olgutei Sefu, avocatul Toni Neacsu, explica pentru Ziare.com, la sfarsitul lunii octombrie, care erau motivele pentru care a facut acest demers. Acestea privesc modul in care au fost trase la sorti completurile de 5 judecatori de la ICCJ.Totul in baza unei decizii date de un judecator de contencios-administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti, care a anulat, pe 2 octombrie, o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.," explica Toni Neacsu.