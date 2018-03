A propos de prima doamna a unui cavaler tomnatic

Doamna Elena Ceausescu

Termenul nu trebuie sa supere pe nimeni. El a ajuns astazi desuet, dar cronicarii sau maestrii literaturii din trecut nu gaseau nici jenant, nici degradant sa spuna lucrurilor pe nume.Jenant mi se pare insa altceva. Istoria ultimelor decenii si chiar a ultimelor secole arata ca nu o data doamnele puternice si curajoase preluau destinele cetatii in mainile lor autocrate, lasandu-si partenerii pur si simplu sub papuc.Nu e cazul - Doamne freste! - la domnisoara Irina Tanase, atat de suava si modesta, placuta ca infatisare, dar parca mi se pare ca nu ii sta bine sa se infatiseze intr-un for unde nu avea nicio calitate oficiala, asezandu-se dezinvolta si degajata, vorba ceea, cot la cot si bot in bot, langa un prim ministru, un primar general si un minstru de Interne.Iar acestora li s-a parut normal asa ceva, intrucat domnisoara "este o fata deosebita" (Dancila), ba chiar are(opinia Gabrielei Firea).Va spun eu de ce nu, doamna primar general: pentru ca, spre deosebire de multe alte tari, in Romania s-a facut de prea multe ori abuz de ceea ce se cheama "prima doamna", umbrindu-se cu ele multe zile ale istoriei noastre.Nu stiu daca s-a publicat pana acum vreo biografie a "primei doamne" Elena Ceausescu, dar ea a ramas in perceptia publica legata strans de ingradirea libertatilor, prigonirea religiei, batjocorirea drepturilor omului, distrugerea monumentelor, foamea noastra si frigul napraznic din case.Si nu stiu cine era de fapt capul rautatilor: insusi Nicolae Ceasusescu sau sotia sustinuta de ceata lingusitorilor din jur, care o impodobeau cu diplome, titluri academice si omagii ditirambice asternute plocon de poeti, compozitori, pictori , sculptori si alti "creatori" - pe scurt, lingaii vremii.In opinia mea, CPEx-ul de atunci nu se deosebea de CExN-ul de acum, decat prin aceea ca adulatorii sunt altii. In rest, ditirambul a ramas acelasi: fata este deosebita, iar profilul de prima doamna perfect: de ce nu?Unora li se pare ca suntem in fata unui unicat al istoriei. Mie mi se pare ca nu. Daca merg departe, in trecut, observ ca istoria nu se opreste deloc aici. Putini mai sunt supravietuitorii anilor '40, cand Romania isi etala, ca un fel de prima doamna, pe cea care se intitula atunci "Maria general Antonescu".Perceptia publica la acea vreme despre doamna Maria nu-i era deloc favorabila, dar daca indrazneai sa cracnesti, insemna ca iti defaimezi tara si era motiv sa ajungi la zdup. Nu-i asa, domnule Dragnea?Aceasta prima doamna se etala public in tinutele cele mai extravagante, sfidand momentul cand tara se afla in razboi, fara solutie pentru orfani, vaduve, raniti. Lumea era insa la curent cu jenantul proces de bigamie, in care fusese implicata, cand s-a zvonit ca se casatorise cu Ion Antonescu inainte de a se fi pronuntat divortul de fostul sot, Guillaume Fueller.In cele din urma, conflictul a fost stins datorita unui avocat abil, prieten de familie, care a fost rasplatit regeste cu functia de ministru de externe. Iertati-mi malitia, dar asta e ca si cum l-ai numi pe cineva ministru pentru ca ai copilarit cu el in Teleorman. Nu?Ma inspaimanta insa ca istoria nu se opreste aici si merge mai departe in timp, spre alte vremuri sumbre. In deceniul '30, si-a dorit titlul de prima doamna informala a tarii o tiitoare in toata regula, iubita regelui Carol al II-lea, cea care a lasat amprente grele inromanesc: Elena Lupescu, careia nu i se spunea in public altfel decat "Lupeasca".Ca regele era tinut in lesa, subjugat de iubita sa, nu incape nicio indoiala, dar raman multe semne de intrebare cu privire la afacerile in care l-ar fi impins dansa in domeniul bancar, financiar sau in cel industrial - si indeosebi legat de afaceristii Nicolae Malaxa si Max Auschnitt.Rasunetul scandalului de alcov al regelui a luat proportii si mai mari dupa abdicarea acestuia si fuga din tara insotit de tiitoare, in acel tragic tren care a trecut in Iugoslavia fara sa opreaca la granita si urmarit indeaproape de dusmanii regelui, inarmati cu mitraliere si imbarcati intr-o locomotiva din care tinteau spre regele fugar si spre, deasemeni fugara, prima doamna.Nu mi-ar ajunge spatiul sa insir aici cate prime doamne au avut tarile romane in evul mediu si ce rol au jucat ele in istoria tarii. Au facut-o literatii mai cu succes decat ar putea-o face unul ca mine si as aminti aici, cap de afis, figura Doamnei Chiajna, nu numai prima doamna, ci o domnitoare adevarata, dupa ce a obtinut de doua ori custodia tronului: o data prin moartea sotului ei si a doua oara ca tutore al fiului viteg minor, de numai 13 ani.A ramas in istorie ca o personalitate deosbita, o adevarata luptatoare, reusind sa inlature orice rival la domnie. Regretatul istoric Neagu Juvara consemna ca doamna Chiajna a fost prima femeie in istoria Tarilor Romane care a condus armata in razboi.Mai exact, a repurtat trei victorii, respectiv la Romanesti, Serbanesti si Boianu, reusind de fiecare data sa-si pastreze nu numai domnia, dar si regimul instituit, sustinut de o seama de boieri. Cat despre boierii ceilalti, nesustinatori ai ei, nu pot spune altceva decat citand din acelasi Neagu Juvara:Dar s-o lasam pe doamna Chiajna, a carei viata o povesteste atat de pitoresc Alexandru Odobescu, si sa mergem departe in timp, la cele dintai adevarate prime doamne din principate.Istoria romanata, asa cum ne place noua s-o citim, este puternic influentata de drama lui Alexandru Davila, "Vlaicu Voda". De doua ori "doamna" a Tarii Romanesti - o data ca sotie a lui Alexandru Voevod, si a doua oara ca mama vitrega a lui Vladislav Voda - doamna Clara a fost remarcata de istorie datorita singurului tel urmarit in viata: convertirea romanilor la catolicism.Pentru atingerea scopului, insusi papa i-a trimis numerosi misionari si a sustinut-o cu fonduri din care s-a inaltat la Curtea de Arges o catedrala catolica, ale carei ruine se vad si astazi. Cu tot zelul depus de harnica doamna, cu toate intrigile tesute de ea pentru atingerea scopului, cu toata cheltuiala, rezultatul a ramas lamentabil: nici boierii, nici talpa tarii nu i s-au alaturat.La inceputul secolului al XV-lea, Alexadru cel Bun ii oferea Moldovei, una dupa alta, patru "prime doamne". Pe cea de a treia din ele, doamna Ringala, a luat-o catolica, sperand s-o converteasca pe parcurs la dreapta credinta a ortodoxiei. La randul ei, doamna Ringala pasea in noua sa viata, sperand sa-si converteasca sotul la credinta cea dreapta a catolicismului.Putine doamne din istoria Moldovei s-au bucurat de atatea onoruri precum doamna Ringala, la poalele cariea curtenitorul ei sot a pus nu numai matasuri si giuvaeruri nesfarsite, dar si targuri sau mosii. Si, totusi, in ce priveste adevarata credinta, fiecare a ramas cu a lui.Ca urmare, inevitabilul s-a produs. Asa cum arata cat se poate de lapidar o cronica poloneza,Dar influenta fostei prime doamne asupra domnitorului a continuat si dupa "despartire". Este chiar impresionant sa afli ca, despartindu-se, sotul parasit ii atribuia fostei sotii venitul a doua orase din Moldova, plus 600 zloti pe an. Ba chiar, la un an dupa despartire, ii trimitea 400 de calareti pentru a-i ajuta pe poloni in luptele contra Cavalerilor Teutoni.Poate ca la altii este altfel, dar in istoria noastra, a romanilor, prima doamna s-a dovedit a fi de cele mai multe ori cu totul altceva decat o simpla "fata deosebita".Inteleg ca dl Dragnea a vrut "sa se dea mare" in fata iubitei, sa-si faca poate cheful in fata telespectatorilor, sa pozeze chiar ca neintrecut in fata istoriei. Efectul insa mi se pare derizoriu.