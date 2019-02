Amendamentele lui Dragnea prin care taia bugetele serviciilor s-au ratacit pe drum si n-au fost discutate in Comisia SRI

Nici de la SIE nu s-au taiat bani

Amendamentele lui Dragnea la bugetul facut de el

Avize pe banda rulanta, dar si scandal. Vor ramane alocarile uriase pentru partide?

Proiectul de buget al SRI pentru anul 2019 a trecut astfel de Comisie in varianta propusa de Guvern, cu 6 voturi pentru si 2 impotriva."Astazi, Comisia de control a activitatii SRI a fost sesizata privind avizarea sau nu a bugetului SRI. A participat la aceasta intalnire unul dintre directorii adjuncti ai SRI si un reprezentant al Ministerului de Finante. Bugetul pe care il propune Guvernul a fost de 2.465.885. Este o crestere fata de anul trecut de la 2.335.000", a declarat, luni, presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, citat de Mediafax Cum amendamentele lui Dragnea nu au ajuns la Comisia SRI, ele mai au acum o sansa sa fie discutate in Comisia de buget-finante."Comisia nu a fost sesizata cu un astfel de amendament. Nu am fost sesizati cu un astfel de amendament, nu am avut cum sa dezbatem un astfel de amendament. Decizia va trebui sa fie luata la nivelul Comisiei de buget-finante", a spus Manda.Nici la Comisia speciala pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe nu au ajuns amendamentele sefului PSD, astfel ca bugetul a fost avizat in forma depusa de Guvern.Pentru anul in curs SIE are un buget de 313.083 milioane de lei, 1,12% provenind din venituri proprii si 98,88% de la bugetul de stat.Acesta este in crestere cu 8,4% fata de executia preliminata pe anul trecut, si credite de angajament in suma similara, cu 6,17% mai mari decat in 2018.Liviu Dragnea a depus, in Parlament, mai multe propuneri pentru amendarea proiectului de buget de stat pentru anul 2019, prin care se diminueaza bugetul SRI cu 445 de milioane de lei pentru a se suplimenta bugetul Ministerului Sanatatii. De asemenea, liderul PSD propune diminuari, chiar daca putin mai mici, si din bugetele SIE si SPP, bani care sustine ca sunt necesari la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Seful PSD vrea ca 295 de milioane de lei sa fie luate de la SRI si transferate Ministerului Sanatatii, sustinand ca banii vor fi folositi pentru 3 programe: Programul Vitamina D, Programul Panorama si Programul Testare markeri tumorali.De programul de Vitamina D liderul PSD a vorbit la CEx-ul PSD de la inceputul lunii, insa taierea bugetelor serviciilor nu a fost operata de Guvern, lasand acest lucru la latitudinea Parlamentului. Astfel, Dragnea s-a vazut nevoit sa depuna amendamente la bugetul la care si el a lucrat.Panorama este un test de diagnostic noninvaziv prin care este analizat ADN-ul bebelusului prezent in sangele mamei. In ce priveste testele pentru markeri tumorali, acestea se fac pentru a stabili daca exista prezenta unui anumit tip de cancer sau predispozitia dezvoltarii unei astfel de boli.Printr-un al doilea amendament Dragnea propune sa fie luati bani de la SRI, SIE si SPP - in total 230 de milioane de lei, si alocati Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unui program de diabet juvenil.Amintim ca Guvernul a adoptat in sedinta de vineri bugetul pe 2019, iar acum Parlamentul il trece pe repede-inainte. Luni, bugetele institutiilor au fost aviazate pe banda rulanta in comisiile de specialitate. Au existat insa si cazuri, ca cel al Ministerului Public, unde, desi procurorul general a cerut suplimentari, averizand ca altfel va fi blocata activitatea institutiei, parlamentarii PSD-ALDE sa ignore total amendamentele.Numeroase amendamente a depus si Opozitia, printre ele si unele care vizeaza reducerea banilor primiti de partide politice de la buget. Dupa modificarea legislatiei, acum 409 milioane de lei se duc de la bugetul de stat catre partidele politice. Din aceasta suma PSD primeste mai mult de 50%, adica echivalentul a aproximativ 47 milioane de euro.