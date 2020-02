Ancheta in cazul banilor publici dirijati de Dragnea si Valcov catre baronii PSD. Ghizdeanu, pus sub acuzare

Bani pentru baronii PSD

Zeci de milioane de lei au ajuns in Olt

Bani pe finalul guvernarii

Este vorba de alocarea de granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente din Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI), gestionat de Comisia Nationala de Prognoza, condusa de Ion Ghizdeanu.Un mijloc financiar gandit de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, si de fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, prin care se acordau bani catre baronii din PSD. Ghizdeanu este considerat omul cheie al cuplului Dragnea-Valcov in implementarea politicilor economice.In decembrie 2019, Guvernul Orban a decis transferarea FDI la Ministerul Lucrarilor Publice pentru a fi desfiintat si l-a demis pe Ghizdeanu.", declara seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.Potrivit surselor judiciare, anchetatorii verifica modul in care au fost alocate mai multe fonduri catre primarii sau judete controlate de lideri PSD locali.De altfel, saptamana aceasta, procurorii au ridicat mai multe documente din mai multe judete.Publicatia " Concret in Olt " a dezvaluit ca miercuri procurorii au cerut mai multe documente autoritatilor din Olt, privind desfasurarea a sase contracte acordate la 6 primarii.Este vorba contracte in valoare de 181 milioane de lei. Jurnalistii locali mai dezvaluie ca ancheta in acest caz a fost demarata la sesizarea Corpului de control al Ministerului Dezvoltarii.Oltul este fieful lui Darius Valcov, care a fost senator al acestui judet de doua ori si primar al orasului Slatina.Sursele judiciare au explicat pentruca ancheta vizeaza fondurile acordate in perioada septembrie-noiembrie 2019, adica pe finalul mandatului Vioricai Dancila."A fost perioada in care liderii PSD au simtit ca s-ar putea sa piarda guvernarea si au inceput sa dea bani catre liderii PSD din teritoriu pentru a-i fideliza si sa nu paraseasca partidul," explica sursele citate.