Avocata lui Dragnea, nemultumita ca nu a primit permisia de o zi: Nimeni nu cere sa fie favorizat in penitenciar, dar nici defavorizat

Potrivit acesteia, permisia este un drept care se acorda conform legii, pentru a mentine relatiile de familie."Lui Liviu Dragnea nu i-a fost acordata permisia, fara a i se motiva de ce. Chiar daca dansul a primit din partea garajului toate meritele aferente. Conditiile legale erau indeplinite. El avea dreptul la aceasta permisie. Dansului nu i-a fost acordata. Nu stiu care sunt motivele pentru care i s-a respins, nu se motiveaza acest lucru", a declarat Flavia Teodosiu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Potrivit acesteia, nimeni n-a cerut ca Liviu Dragnea sa fie favorizat de personalul penitenciarului, "dar nici defavorizat": "cerem sa nu i incalce drepturile".Avocata insista ca lui Dragnea sa nu-i fie incalcate drepturile. "Nimeni nu cere ca Liviu Dragnea sa fie favorizat in cadrul penitenciarului, dar nici defavorizat", a mai spus avocata fostului lider PSD , Flavia Teodosiu. Postul Digi 24 anunta vineri ca Liviu Dragnea ar putea fi liber din nou pentru o zi. Asta dupa ce Comisia de Acordare a Recompenselor din Penitenciarul Rahova i-ar fi acordat o permisie de 24 de ore.In data de 17 a fiecarei luni, de regula, in penitenciarul Rahova se analizeaza din oficiu situatia detinutilor care ies la munca.Daca ei acumuleaza 60 de credite, poti acumula credite in fiecare zi in functie de orele muncite, un detinut poate obtine o recompensa, fie sub forma unei zile libere, fie poate sa obtina suplimentarea de pachet.Totul se intampla la nici doua luni de la ultima eliberare de o zi a lui Liviu Dragnea, dupa care ministrul Justitiei a trimis control la Rahova pentru ca permisia ar fi fost acordata ilegal.Controlul a aratat insa ca regulamentul a fost respectat.Actualul ministru al Justitiei precizeaza ca acea permisie de anul trecut, in cazul lui Liviu Dragnea, a fost acordata legal. Explicatia ar putea fi faptul ca ANP nu a fost informata oficial ca Liviu Dragnea este urmarit penal in alt dosar, mai precis in dosarul TelDrum.