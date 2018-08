Bine ati venit in tara voastra! Scuzati gazele lacrimogene si mizeria guvernarii PSD

Intoarcerea in timp - 13 iunie 1990

Ruptura totala intre PSD si romanii din strainatate

Urmarind evenimentele de ieri si aflandu-ma acolo pentru multe ore, pot spune ca violenta a fost cultivata si provocata de fortele de represiune ale lui Liviu Dragnea reprezentate de Jandarmeria Romana. Da, la asta s-a ajuns. O institutie care trebuie sa asigure ordinea a devenit un instrument de intimidare si atacare a celor care se opun actualului regim politic reprezentat de PSD si de Liviu Dragnea.Aceste intrebari au un raspuns, iar acela e ca, vineri, Jandarmeria Romana a fost instrumentul unui condamnat penal speriat ca ar putea sa piarda puterea. Intreaga strategie creata de sefii acestei institutii a fost aceea de a descuraja participarea masiva a oamenilor la mitingul anti PSD. Cand au vazut ca nu au reusit, iar in Piata Victoriei s-au strans peste 100.000 de oameni, au trecut la faza a doua, aceea de compromitere si murdarire a protestului.Evenimentele de aseara, in termeni politici, inseamna sfarsitul PSD si cel al lui Liviu Dragnea. N-a scapat Iliescu , desi era, la vremea aceea, seful statului, fiind sustinut de 80% dintre alegatori intr-o tara abia iesita de sub o dictatura devastatoare. In 1992, la doi ani de la venirea masiva a minerilor la Bucuresti, FSN isi schimba numele, iar in 1996, urmasii Partidului Comunist pierd alegerile.La aceasta realitate trebuie adaugat si faptul ca vineri era protestul romanilor din strainatate, a celor care au plecat in incercarea de a se salva, de a-si salva copiii si parintii ramasi acasa din cauza lipsei oportunitatilor oferite de serii intregi de guvernari corupte. Ruptura totala dintre PSD si romanii din strainatate va avea efecte politice devastatoare asupra social-democratilor.Romanii care muncesc in strainatate au venit acasa si au fost intampinati cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa. Criza generata in societatea romaneasca de provocarile si interventia brutala a fortelor de ordine poate fi stavilita numai prin demisia rapida a Guvernului Dancila, un monument de incompetenta. Daca nu se va intampla acest lucru, criza politica va roade ca o boala actualul regim pana cand sistemul se va prabusi cel tarziu la alegerile europarlamentare din 2019 daca nu, mai devreme.PSD e un cadavru politic, un partid mafiotizat care nu mai are nicio legatura cu cetatenii. Amintiti-va disperarea lui Liviu Dragnea care anunta la televizor, cu o seara inainte de miting, "dublarea pensiilor incepand cu 2021". Trei ani reprezinta o eternitate in politica romaneasca, iar Liviu Dragnea nu-si va putea aroga aceasta realizare din pozitia de lider politic.