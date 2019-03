Ce nu se spune despre "cazul" Kovesi: o poveste in 10 episoade

Ziare.

Sa refacem traseul in 10 pasi al unei candidaturi pe care statul roman nu a respins-o oficial, dar o barfeste pe la toate colturile.Laura Codruta Kovesi, fost procuror-sef al DNA revocat din functie la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, este anuntata a fi pe lista scurta a candidatilor ramasi in cursa pentru conducerea viitorului Parchet European.Mai mult decat atat, anuntul oficial include un mesaj asumat cat se poate de clar: Laura Codruta Kovesi este prima in ordinea de preferinte a evaluatorilor. Nu exista nicio prevedere care sa impuna comunicarea unei astfel de ierarhizari, dar expertii din comisie au vrut sa ii dea astfel un avantaj simbolic. Iar acesta a cantarit destul, atat la Bruxelles, cat si la Bucuresti.Urmeaza punerea in scena a unei intregi campanii de denigrare a lui Kovesi. Campania mediatica, prin trusturile de propaganda, era cumva subinteleasa. Erau intuibile si carcotelile, si pozitiile critice individuale. In fond, ministrul care a initiat procedura de revocare, mergand cu ea pana in panzele albe, acestea fiind CCR, asadar nu cautati metafora, nu putea sa se arate incantat ca profesionisti din justitie au avut o cu totul alta opinie decat el.Campania este rostogolita prin toate canalele guvernamentale si de partid, dar neasumata de Guvern.Desi nu era pe ordinea de zi in COREPER, la cererea Romaniei, arata surse diplomatice consultate deambasadorii la UE ai statelor membre sunt solicitati sa dea un vot in privinta celor trei candidati. Candidatul francez iese pe primul loc, urmat, umar la umar, de candidatii roman si german.Pe toate canalele PSD/ALDE este comunicata stirea ca LCK a ocupat locul al doilea, asadar Consiliul l-a ales pentru functia de procuror-sef european pe candidatul francez.Lucrurile nu stau chiar asa, dar PSD s-a precipitat sa lipeasca "locul doi" de numele lui Kovesi. Votul din COREPER a fost unul de pozitionare initiala , de aceea se si numeste vot indicativ. Sursele arata ca ambasadorul de la Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana si-a dat votul candidatului francez. Mai mult, lobby-ul facut de statul roman, prin reprezentantii sai, a urmarit indepartarea voturilor de la LCK.Emilian Pavel - europarlamentar PSD, pentru cei care nu stiu nimic despre activitatea acestuia in PE - trimite un e-mail de infierare a lui Kovesi membrilor Comisiei LIBE, unde urma audierea celor trei candidati, pentru ca in urma acesteia, Parlamentul European sa isi desemneze candidatul.Continutul si tonul acestei scrisori denigratoare ii descumpanesc intr-o prima faza pe europarlamentarii straini, care inteleg treptat ca au de-a face cu o tehnica stalinista de desfiintare. Asa ca decid sa faca public gestul colegului lor roman si denunta ticalosia.O citez pe Roberta Metsola, coordonatorul PPE din Comisia LIBE : "Atunci cand un reprezentant al unui guvern se refera la o persoana, la cineva care s-a manifestat critic la adresa Puterii - asa cum ar trebui sa fie permis in orice societate democratica-, folosind etichete de genul "tradator" sau "dusman al statului", aceasta este o tactica de tip fascist, de neacceptat. Orice mesaj, orice mail care incearca sa transmita acest mesaj este, pentru mine, de neacceptat".Europarlamentarii PSD/ALDE, cu varf de lance Gabriela Zoana, trimit comunicate de presa dupa punctaj, in care LCK este denigrata constant.Cei trei candidati sunt audiati de comisiile LIBE si CONT, Laurei Codruta Kovesi i se transmit public mesaje de sustinere. Ambele Comisii o voteaza majoritar pe Kovesi, chiar daca Maria Grapini face un ultim gest de loialitate si numara voturile din doi in doi.Punctajul de partid le cere europarlamentarilor PSD sa denunte o procedura de vot viciata si sa afirma ca LCK nu a fost corect votata. Acesta este insa un mesaj diseminat intern, in buna traditie a PSD: una spunem pentru popor, alta pentru straini.solicita MAE, Reprezentantei Romaniei la Bruxelles, Guvernului si Presedintiei sa lamureasca chestiunea mandatului oficial, adica a pozitiei de tara. Singurul raspuns este de la Reprezentanta Romaniei la Bruxelles, care ne indruma catre MAE.Citind printre randuri - desi nu era nevoie - ni se spune ca mandatul a venit din centrala Ministerului Afacerilor Externe.Guvernul-Partid continua campania anti-Kovesi, prin scrisoarea lui Tudorel Toader catre posta redactiei. Tariceanu, Dragnea, Zoana fac in continuare declaratii belicoase. Institutiile insa tac.La prima vedere, am putea crede ca ne aflam in fata unei schizofrenii guvernamentale.Daca tot consuma atatea resurse pentru a pune in scena defaimarea unui candidat roman, daca il scoate in prim-plan chiar pe ministrul Justitiei, si asa strans cu usa de Partidul care nu tolereaza incalcari ale loialitatii, de ce nu isi asuma prim-ministrul Dancila mandatul oficial de a fi votat candidatul francez, nu pe cel roman? In fond, candidatura este a unei persoane cetatean roman, dar este pe meritul si munca ei si nu implica nicicum o reprezentare a Romaniei.De ce nu isi asuma franc ministrul Afacerilor Externe un mandat pe care cu siguranta l-a dat ambasadorului roman pe langa Reprezentanta UE, daca s-a respectat procedura? Sa ne amintim insa de odiseea Memorandumului pentru relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, adoptat la o sedinta de guvern de la care tocmai ministrul Afacerilor Externe lipsea.Asa cum guvernul PSD a crescut nivelul de trai, romanii si-au luat mai multe masini si de aici traficul mai intens, daca vrem sa graim oblu, cam ca la Scoala Ardeleana, adevarul e ca Guvernul PSD/ALDE a sprijinit din rasputeri candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European. Mai ramane sa isi dea seama si sa accepte.