Cine este cel care a furat pistolul femeii jandarm si legaturile cu persoane folosite in operatiuni politice subterane

Ridicat de pe o banca din fata casei

A fost casatorit si a locuit multi ani in comuna Voluntari, Ilfov

Daniel Dumitru e apropiat de doi vecini care au fost implicati in actiuni politice

Cronologia cazului:

Ce spun vecinii

Comunicatele oficiale ale Politiei nu fac referire la localitatea de resedinta a persoanei aflate in arest

Huligan din provincie distrug proteste pasnice contra unei sume de bani

Daniel Dumitru a locuit multa vreme in Voluntari, alaturi de fosta sotie cu care are o fiica de sapte ani. Voluntariul e un fief politic al PSD, de unde exista informatii neoficiale ca ar fi fost adusi huligani in Piata Victoriei. Daniel Dumitru are o viata complicata si o situatie materiala precara, avand in intretinere o mama si o sora cu probleme de sanatate, o fiica si o nepoata. Strada Macesului din Petrachioaia e lunga de aproape un kilometru. Drumul pietruit incepe din soseaua ce duce spre Bucuresti, aflat la 20 de kilometri, si se termina intr-un camp.Rarele masini care trec pe piatra marunta ridica un praf gros ce aminteste de norul gazelor lacrimogene imprastiate de jandarmi in Piata Victoriei in data 10 august.Intr-un capat, aproape de camp, se afla casa mamei lui Daniel Dumitru, barbatul de 32 de ani care a furat pistolul Stefaniei, jandarmul atacat de un grup de huligani in Piata Victoriei si salvat de protestatari.Mama lui Daniel locuieste impreuna cu sora acestuia si nepoata. Sora barbatului are o fiica. S-au mutat in comuna Petrachioaia in anul 2013, iar din 2015 proprietatea a fost inscrisa in Cartea Funciara, conform datelor administratiei locale. Casa in care locuiesc e una modesta, dar curata, proaspat varuita pe dinafara. Intrarea in curte se face pe o poarta ingusta din sarma impletita, ferecata cu un lacat.La cateva zile de la protest, pe 14 august, Daniel Dumitru a fost ridicat din apropierea casei. Statea pe o banca, la poarta unor vecini, cand au aparut politistii cu poza lui in mana. "L-ati vazut pe Daniel Dumitru?", au intrebat acestia. Barbatul nu a schitat niciun gest de impotrivire.Desi vecinii spun ca femeile au plecat de acasa din cauza asaltului presei, "au fost luate de rude", din casa se aud voci. "Sunt speriate. Au venit multe televiziuni. Nu vor sa mai vorbeasca cu nimeni", spune un alt vecin, contrazicand faptul ca ar fi plecat."Daniel Dumitru nu locuieste in comuna Petrachioaia, nu are forme legale aici, la noi", spune primarul Dobre Mihai (PNL) . "A venit in urma cu cateva luni", a declarat acesta reporterilor Ziare.com.Daniel Dumitru vine in Petrachioaia in urma cu jumatate de an pentru a locui cu mama si sora lui, amandoua cu probleme medicale, cu certificat de persoane cu handicap, conform datelor aflate in posesia primariei, acestea primind ajutor de la stat. El e singurul care lucreaza, fiind angajat ca muncitor la o companie de cablu.Dar viata lui Daniel Dumitru este mult mai complicata de atat. El are o fiica "in jurul varstei de sapte ani", spune o persoana din primarie si s-a despartit de sotie, care a ramas in Voluntari. Multi ani a locuit acolo.Oamenii din Petrachioaia sunt uimiti de faptul ca revolverul Carpati cu cartuse de razboi a fost gasit la marginea lacului. Arma a fost descoperita la aproximativ 600 de metri de casa familiei Dumitru. In capatul dinspre camp al strazii Macesului e un drum de pamant, folosit de agricultori, care curge paralel cu "balta" cum ii spun localnicii lacului de forma alungita, asemanatoare cu albia unui rau lenes de ses. Barbatul a ingropat arma la doi metri de tulpina ultimului plop care se opreste in gardul unei foste unitati militare dezafectate."Arma a fost ingropata acolo inca de sambata, 11 august. De asemenea, au fost gasite patru cartuse integrale, barbatul conducand si la locul in care a executat doua focuri de arma, unul dintre tuburile folosite fiind gasit. Vorbim despre un camp. Barbatul nu are o motivare pentru modul in care s-a manifestat", a declarat marti purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in data de 23 august, se anunta ca a fost retinut si un prieten cu de-al lui Daniel Dumitru cu care acesta a fost pe camp unde au tras cu arma si, apoi, au ascuns-o."In ziua de 11 august 2018, inculpatul C.M.G. a mers impreuna cu inculpatul D. D. (persoana care in ziua de 10 august 2018, in timpul manifestatiei de protest din Piata Victoriei, i-a sustras unui subofiter de jandarmi, arma din dotare - pistol Carpati cal. 7,65 mm), pe un teren situat in apropierea localitatii Petrachioaia, jud. Ilfov, unde a executat un foc de arma", se arata in comunicatul oficial.Trebuie facuta observatia ca in comunicatul Politiei Capitalei de marti se vorbeste de doua cartuse trase pe raza comunei Petrachioaia, iar in comunicatul Parchetului de joi se vorbeste de un singur cartus tras.Localnicii au declarat ca n-au auzit niciun foc de arma, niciun zgomot pe care ar putea sa-l asocieze cu asa ceva.Arma este furata in timpul violentelor din Piata VictorieiPolitia face apel pentru identificarea suspectuluiDaniel Dumitru este arestatPistolul este descoperitDaniel Dumitru si-a retras contestatia la arestareDin declaratiile vecinilor, aparitia lui Daniel Dumitru in Piata Victoriei este un mister. "Nu a mai fost la mitinguri", povesteste Mihai Robert Alecu, un barbat masiv, in jurul varstei de 30 de ani, de etnie roma care locuieste impreuna cu familia sa numeroasa foarte aproape de casa in care statea Daniel Dumitru.Alecu isi face repede cunoscut alibiul prin care vrea sa rupa orice legatura cu evenimentele violente din Piata Victoriei, spunand ca a fost in Germania de unde s-a intors in data de 19 august cu autobuzul. "Am fost la munca", le-a spus el reporterilor Ziare.com.Chiar lipita de casa lui Alecu e cea unde locuieste Razvan Oprea, un alt barbat de etnie roma care il cunoaste pe Daniel Dumitru. Acesta se intorcea impreuna cu familia lui de la piata din Bucuresti, cartierul Drumul Taberei unde "avem o taraba si vindem legume".Primarul Dobre Mihai sustine ca familiile de etnie roma nu reprezinta o problema pentru comunitate, "nu sunt violente, uneori sunt galagioase. Cand se intampla ceva, politia ii amendeaza. Problema lor e ca nu au acte pe case, au construit ilegal si au datorii imense in ce priveste plata taxelor. Mii de lei", povesteste el."Odata, Alecu a intrat peste mine in birou, in mijlocul zilei. L-am dat afara, iar din curtea primariei a sunat la 112. A fost amendat de politisti cu o mie de lei", a povestit primarul despre un episod al confruntarii cu Mihai Robert Alecu.Primarul, intrebat de reporterii Ziare.com daca le-a cerut ajutorul celor doi in campanii electorale, a spus ca niciodata. "Nu am nevoie de asa ceva. Sunt nascut aici. Sunt primar din 2012, iar inainte am fost viceprimar", a declarat el, "dar stiu ca sunt folositi la mitinguri, manifestatii si greve", a adaugat primarul liberal Mihai Dobre. Intrebat ce partid ii foloseste, acesta a refuzat sa raspunda.Intrebati direct de reporterii Ziare.com daca sunt platiti de partide pentru a participa la diferite actiuni politice, atat Mihai Robert Alecu, cat si Razvan Oprea au negat cu vehementa."In baza unei informatii transmise de un cetatean politistilor din Inspectoratul Judetean de Politie Ilfov, informatie ce ne-a fost comunicata de urgenta, a fost identificat barbatul din fotografiile mediatizate. In urma unei actiuni a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri, barbatul a fost depistat si condus la audieri", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei Florentin Pandele , cunoscutul primar din Voluntari, este fost membru PSD si sotul Gabrielei Firea, primarul Bucurestiului, un lider important al social-democratilor. Edilul din Voluntari si-a dat demisia din PSD, candidand din postura de independent in 2016 pentru cel de-al cincilea mandat.Florentin Pandele are o influenta imensa in judetul Ilfov, iar comuna Petrachioaia pote fi considerata o suburbie a Voluntariului.In pregatirea mitingului PSD din 9 iunie, cerut de Liviu Dragnea, au existat pe site-ul Miting cu japca, postari in care se facea referire si la Florentin Pandele, primar al celei mai bogate localitati din vecinatatea Bucurestiului."Mi s-a spus ca trebuie sa particip impreuna cu nevasta ca sa arat sustinere fata de domnul Dragnea si fata de doamna Firea", era postarea unui cetatean care spunea ca este din Voluntari, angajat in primarie, pe platforma online "Miting cu jpaca".Pe site-ul respectiv sunt sute de postari ale cetatenilor despre excesele si abuzurile facute de organizatiile PSD din teritoriu cu scopul de a obliga oamenii sa se deplaseze la Bucuresti ca sa-l sustina pe Liviu Dragnea.La mitingul diasporei din Piata Victoriei "au fost adusi huligani din provincie, cumparati la bucata", a declarat pentru Ziare.com Dumitru Coarna , sef de sindicat din politie. Aceasta declaratie e confirmata si de marturia unei persoane apropiate de fenomenul galeriilor de fotbal care a spus, sub protectia anonimatului, ca "au fost adusi huligani si din afara Bucurestiului", fiind infiltrati printre manifestantii pasnici, astfel incat actiunile lor violente sa justifice interventia brutala a jandarmilor.In mai multe randuri, atat Carmen Dan, cat si maiorul Laurentiu Cazan, conducatorul dispozitivului de jandarmi din Piata Victoriei, au declarat ca fortele Jandarmeriei nu au putut extrage huliganii pentru ca acestia "actionau izolat". "Huliganii actionau individual sau in grupuri de cate doi", a precizt aceeasi sursa, confirmand existenta unei strategii diferite fata de cea folosita la mitingul violent din data de 1 februarie 2017, cand huliganii au actionat in grupuri mari.In noaptea de 10 august, la 112 s-a primit o alerta ca Springtime e vandalizat, o alerta care s-a dovedit falsa pentru ca la restaurantul respectiv nu se intamplase nimic. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a confirmat, raspunzand unei solicitari de presa, ca a existat un astfel de apel, iar persoana care l-a dat a fost identificata."Din centrul de comanda s-a cerut interventia fortelor speciale ale politiei, sustinand ca ei nu mai au oameni", a precizat sursa din Ministerul de Interne.Plutonul Stefaniei e trimis spre Springtime prin mijlocul miilor de manifestanti in urma unui ordin venit din acelasi centru de comanda al Jandarmeriei ca sa-i salveze pe politistii din auto-specialele blocate in mijlocul unei multimi pasnice, dar iritata de ploaia de gaze lacrimogene aruncata, incepand cu ora 16.30.Povestea se stie, plutonul trimis spre Springtime se desira , Stefania impreuna cu un coleg raman in spate, sunt atacati de huligani, dar salvati in extremis de protestatari.Reactia Stefaniei dupa ce a fost salvata de protestatari, la reunirea cu plutonul e ciudata, aceasta strigand: "Fratilor, unde dracu' m-ati dus?", reactie filmata de reporterii libertatea.ro. Cert este ca avem identificat un huligan din Piata Victoriei, care a lovit jandarmii, a furat o arma si accesta este un barbat de 32 de ani cu o situatie personala tragica, care a locuit mult timp in Voluntari. Noi informatii si noi semne de intrebare care vin sa completeze scenariul ca exista o legatura intre represiunea jandarmilor si actiunile violente ale huliganilor. Sunt tot mai multe indicii ca si unii si altii au actionat ca si cum ar fi avut un plan care a avut ca scop represiunea manifestantilor pasnici.Dupa zile de audieri, soldate mai intai cu negari vehemente si apoi cu marturisiri, si mai ciudat e faptul ca Daniel Dumitru a decis sa-si retraga contestatia impotriva arestarii preventive, preferand sa ramana dupa gratii pentru o perioada de 30 de zile. Poate pentru ca in acest moment, libertatea e mai periculoasa decat retinerea?