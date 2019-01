Comisia Europeana ii raspunde lui Dragnea

Ziare.

Institutia europeana a precizat, intr-un raspuns pentru Mediafax, ca va depune observatiile intr-un timp adecvat. Totodata, CE a adaugat ca respecta independenta OLAF si a instantelor."Am fost instiintati de catre Curte asupra acestei actiuni legale [cazul T738/2018] si acum o vom analiza. Respectam atat independenta OLAF, cat si a instantelor europene. Ca intotdeauna in astfel de proceduri, Comisia va depune observatiile intr-un interval adecvat de timp. Comisia nu va face comentarii in acest caz, pentru a respecta independenta instantelor europene", precizeaza Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Presedintele PSD Liviu Dragnea a dat in judecata Comisia Europeana, asa cum a anuntat in exclusivitate , in incercarea de a obtine anularea raportului Oficiului European pentru Combaterea Fraudelor (OLAF), institutie care a constatat fraude cu fonduri europene in dosarul Tel Drum.Surse de la Luxemburg au explicat pentru Ziare.com ca Liviu Dragnea nu mai putea sa atace raportul OLAF, pentru ca iesise demult din termen. Asa ca a ales o cale indirecta, adica ataca raspunsul negativ primit de la Comisia Europeana la o plangere pe care a facut-o in privinta Raportului OLAF.Intr-o actiune de 40 de pagini, Liviu Drangea acuza faptul ca OLAF nu i-ar fi respectat dreptul de a fi audiat, prezumtia de nevinovatie cu ocazia realizarii raportului, care ar fi fost intocmit cu incalcarea regulilor de buna administrare a justitiei.Dragnea este asistat de avocatii Bernard O'Connor si Sebastien Gubel. Juristi consultati de Ziare.com afirma ca actiunea lui Liviu Dragnea impotriva CE este evident inadmisibila si reflecta o mare disperare: "Dragnea crede ca la Tribunalul UE este ca la CCR".