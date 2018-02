Congresul extraordinar al PSD va avea loc pe 10 martie, la Sala Palatului

Ziare.

com

El a precizat ca data a fost stabilita in sedinta Biroului Permanent National al PSD."S-a decis data congresului. (...) E 10, Sala Palatului. A fost o decizie a noastra, era nevoie", a spus Stanescu.Stanescu a mentionat ca nu va candida la nicio functie in partid.Anuntul sau vine dupa ce social-democratii au votat in sedinta Comitetului Executiv National al PSD ca pe 10 sau 17 martie va avea loc Congresul extraordinar al PSD cerut de liderul partidului, Liviu Dragnea.La fel ca PSD, aflat in clipa de fata in coalitia de guvernamant, alaturi de ALDE, si PCR obisnuia sa-si tina congresele la Sala Palatului Congresul al XIV-lea al PCR din 20-24 noiembrie 1989 este ultimul la care a mai apucat sa participe dictatorul Nicolae Ceausescu, inainte sa fie inlaturat de la putere si executat. PSD se afla abia la al V-lea congres.Anuntul organizarii Congresului extraordinar al PSD a fost facut de Liviu Dragnea chiar inaintea sedintei Comitetului Executiv, el spunand ca vrea organizarea in martie a acestui congres, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD."La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme si sa le sustina", a mai afirmat liderul PSD.Dragnea a precizat atunci ca la acest congres nu va fi desemnat si candidatul partidului la Presedintie.El a spus insa ca"Vreau sa redefinim programul de guvernare, vreau sa eliberam societatea romaneasca de presiunile pe care le pun grupurile ilegitime, sa ne implicam in democratizarea societatii romanesti, vreau sa angajam PSD in cel mai ambitios program de dezvoltare pe termen lung", a declarat Liviu Dragnea inainte de CEx.Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat atunci ca la Congresul extraordinar din martie social-democratii vor sa lanseze un apel catre toata Romania prin care sa anunte "".El a mai afirmat atunci ca Liviu Dragnea nu are nevoie de o reconfirmare in functia de presedinte, deoarece asta se face doar la finalul mandatului.