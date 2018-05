Cum s-a pupat unilateral domnul Dragnea in Piata Independentei

Cand cu sabia, cand cu ramura de maslin

Meandrele concretului si factorii exogeni

S-au asezat, deci, la o masa eruditul economist Mugur Isarescu si prim-viceguvernatorul BNR, pe de o parte, iar pe de alta inginerii Dragnea si Dancila, ajutati de consilierul Darius Valcov, condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare cu executare. Pentru coruptie, nu pentru altceva. Aferim!Tema oficiala? Un fel de "pupat Piata Independentei" si crearea iluziei ca Guvernul n-ar intentiona sa-si subordoneze Banca Centrala, iar aceasta ar fi acceptat sa inchida ochii la derapajele economice si financiare ale Executivului. Oala este demult in clocot. Inca de pe vremea premierului Tudose, Guvernul dadea semne ca independenta BNR ii sta ca un cui in coaste si ca nu se va lasa pana nu va inhata in ghearele sale aceasta institutie, prea serioasa ca sa se preteze la compromisuri si condusa de personalitati prea respectabile ca sa inchida ochii la manevrele unor ageamii.Tema neoficiala? Sa vada toata lumea ca presedintelui nu i-a reusit incercarea de mediere intre doua institutii ale statului, asa cum cere Constitutia, iar jupanul partidului majoritar a facut-o dintr-un foc, asa cum nu cere nimeni. In opinia mea, jupanul habar nu are ce inseamna mediere. Altfel, nu s-ar fi repezit tot el cu ramura de maslin, la scurt timp dupa ce tocmai scosese sabia din teaca, rastindu-se amenintator la guvernator . Medierea n-o face pugilistul, o face arbitrul.Gentleman si documentat, domnul Isarescu i-a explicat atunci pugilistului, intr-un limbaj incomparabil mai calificat, mai profesionist si aproape didactic:E ca si cum ar spune: reactia bancii n-a vrut sa induca neincrederea in Guvern, ci sa inlature interpretarea ca BNR ar fi acceptat tacit jocurile acestuia.Cum spuneam, dl Dragnea i-a pus bete in roate presedintelui in problema medierii. Dar ce a obtinut? Pana acuma, nimic. BNR nu s-a exprimat inca in public cu privire la concluzii. S-a exprimat doar dl Dragnea: . Observati smecheria? Dl Dragnea, care nu este nici prim ministru, nici reprezentantul Bancii, a vorbit in numele amandurora. Hai, ca-i nostim!Iar asta, cu factorii exogeni, e grozava. Este ca atunci cand alegi vorbe frumoase, anume ca sa nu le inteleaga lumea, dar sa-i fie rusine sa intrebe. Parca seamana cu meandrele concretului sau cu sinergia faptelor, nu vi se pare?Nu pot crede ca Guvernul si BNR au convenit ceva impreuna, dar acel ceva nu-l comunica public, ci doar liderul partidului, separat.Asta cu atat mai mult cu cat nimeni nu poate conveni altceva cu privire la cauzele inflatiei decat ceea ce au tot comunicat pana acum expertii notorii in materie, explicand ca inflatia noastra provine din:* Necorelarea dintre cresterea veniturilor si o productivitate ramasa la vechiul nivel, intrucat aceasta problema nu i-a preocupat pe autorii programului de guvernare.* Nevoia de a recurge non stop la credite, pentru a face fata platilor angajate printr-un program nesustenabil.* Insuficienta fondurilor alocate marilor proiecte (autostrazi, drumuri, cai ferate, aviatie, metrou), ceea ce a blocat nu numai investitiile, dar si incasarile la buget prin impozitele aferente.* Neprevederea in programul de guvernare a unor masuri care sa duca la atragerea interesului investitorilor privati romani si straini, in prezent speriati de instabilitatea legislativa.* Exodul populatiei active. Presa informeaza ca la data actuala, in fiecare 8 minute, pleaca din tara un cetatean roman activ. Pana ieri, el producea in Romania si platea impozite tot aici. De maine, le va produce altora si le va plati impozite tot lor.* Neprevederea in program a unor masuri care sa ajute patronatul la cresterea productivitatii in domeniul privat.* Devalorizarea continua a monedei nationale, obligata sa faca fata cheltuielilor din ce in ce mai mari cu serviciul datoriei externe.* Accizele la carburanti aplicate in doua etape ale anului 2017.* Cresterea preturilor interne la energie si gaze, aplicata intr-un moment nepotrivit ales.* Si, in sfarsit, factorii exogeni: cresterea pretului extern la hidrocarburi. Dar si acesta era previzibil si putea fi preliminat in programul de guvernare.: Imi place sa cred ca, daca isi va face publice concluziile, BNR se va referi la toate acestea. Altfel, pupatul unilateral in Piata Independentei nu are nicio valoare. Ba chiar mi se pare un pic de impostura.