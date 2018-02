Cum scapi cand ai taiat salariile? Distrugi Justitia, normal!

Costel Alexe este deputat PNL si co-presedinte TNL

Era ceva care te lovea - zeci de mii (desi suspectez ca ar fi mult mai multe) de salarii fusesera pur si simplu taiate la stat de incompetenta Guvernului PSD. Cazul femeilor de serviciu care erau nevoite sa vina cu bani de acasa e celebru, totul in asigurarile diafanei doamne ministru al Muncii care spunea ca au fost taiate "salariile mari". O fi mare salariul de 400 de lei? Dar nu era vorba doar de cei cu contracte part time, numerosi alti bugetari au avut de suferit.Impactul mare e in privat, acolo unde multi angajati s-au trezit ca reforma inutila cu trecerea contributiilor le-a permis unor patroni sa le scada salariile angajatilor sau, ce e mai rau pentru stat, sa le dea sub forma unor bonusuri. Preturile cresc, ratele cresc si ele, iar in ultimele luni ne-am imprumutat aproape cat am luat de la FMI in 2009.Rezumand, PSD era in mijlocul unui scandal imens asa ca, in stilul sau, a gasit scapare in smecherie si manipulare.Talentatul domn Dragnea si talentatii consultanti platiti pe bani grei ai PSD aveau nevoie de ceva, de o arma cu dublu efect, asa ca au scos din joben atacul la Justitia romana. Sunt sigur ca nu este doar o fumigena, pesedistii si aldistii vor sa-si rezolve si problemele cu ocazia asta, mai precis sa evite cativa ani in puscariile nu tocmai confortabile din Romania.Discutia din spatiul public s-a mutat inspre procurori. Dezastrele PSD au fost bagate sub covor.Vreau sa fiu clar, asta nu inseamna ca DNA este o institutie perfecta, ca doamna Kovesi este perfecta si ar trebui sustinuta pana in panzele albe, ca nu exista greseli ale procurorilor. Asta este alta discutie.Eu vreau sa vorbesc despre dezastrul creat de PSD din nimic, care si-a batut joc de atatia oameni (va dati seama cat de sarace sunt femeile de serviciu care muncesc cu jumatate de norma la curatenie in scoli) si care acum e uitat.Asaltul asupra Justitiei este convenabil pentru PSD, acoperirea perfecta. Dragnea si compania nu vor sa indrepte ce e de indreptat in Justitie, vor sa o supuna. Daca sunt procurori controversati cum e celebrul Negulescu-Portocala, acum exclus din magistratura, nu inseamna sa distrugem DNA Cum faptul ca avem un condamnat care mai e si in al doilea dosar, cu Grupul Infractional Organizat, in fruntea Camerei Deputatilor nu inseamna sa distrugem Parlamentul. Condamnatul este domnul Liviu Dragnea , don de Teleorman, posesor de palat, milionar si cu afaceri de ascuns.As putea doar sa-mi imaginez cum ar arata un inlocuitor pentru doamna Kovesi propus de Guvernul PSD, adica de domnul Dragnea direct. Ce ar putea propune aceasta grupare de oameni, a caror maxima speranta e sa fuga in Madagascar, in locul doamnei Kovesi? Doamne fereste!PSD nu trebuie lasat sa scape usor, nici in legatura cu modul rusinos si incompetent in care gestioneaza economia, nici in legatura cu incercarea de a pune mana pe Justitie.