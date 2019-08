De ce au respins judecatorii cererea lui Dragnea, care a contestat alegerea Vioricai Dancila la sefia PSD

Ce contesta Dragnea

Ziare.

com

Acesta este motivul pentru care Tribunalul Bucuresti a respins pe 9 august solicitarea lui Liviu Dragnea de a invalida alegerile din congresul partidului. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata cu apel.Instanta a incuviintat, astfel, modificarile de statut ale formatiunii politice facute la ultimul congres din 29 iunie.Practic, Dragnea contesta modificarile facute la Statutul PSD si alegerea in functiile de conducere a partidului a presedintelui Viorica Dancila, a presedintelui-executiv Orlando Teodorovici si a secretarului general Mihai Fifor.Fostul lider PSD sustinea, in cererea de interventie adresata Tribunalului Bucuresti, ca, avand in vedere ca cele doua angajate de la Directia Copilului care au lucrat in realitate la PSD Teleorman au comis fapte de frauda, activitatea organizatiei judetene a fost ilicita in perioada 2006-2012, ceea ce duce, potrivit legii, chiar la dizolvarea acesteia.Este vorba despre cele doua secretare PSD care erau angajate fictiv la Directia Copilului Teleorman.Asta in contextul in care reprezentantii PSD Teleorman au votat la congresul PSD din 29 iunie."Punctul de vedere exprimat de intervenient, cu privire la necesitatea demararii unor proceduri, fie de catre PSD, fie de catre Ministerul Public, pentru desfiintarea/ dizolvarea acestui organism reprezinta aspecte care exced controlului de legalitate in prezenta procedura, cata vreme astfel de demersuri nu au fost declansate pana in prezent de catre Ministerul Public, singurul titular al unui asemenea demers, conform art. 26 alin. 1 din Legea 14/2003," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Articolul 26, alineatul 1, din Legea 14/2003 partidelor politice stabileste ca: "."Instanta a explicat ca Liviu Dragnea chiar ar fi solicitat Tribunalului Bucuresti sa se faca verificari de catre Biroul de Informare si Relatii Publice al instantei, daca procurorii au cerut dizolvarea PSD Teleorman sau PSD, dar nu a fost gasit un astfel de proces deschis pe rolul instantei."Or, in lipsa unor demersuri judiciare, care sa puna in discutie existenta organizatiei judetene PSD Teleorman sau dizolvarea partidului, in prezenta cauza tribunalul nu are un temei pentru a pune in discutie participarea la congres a unei organizatii de partid care continua sa existe si nu este supusa vreunei proceduri de desfiintare/dizolvare si care beneficiaza, asadar de deplinatatea drepturilor sale in cadrul partidului", explica Tribunalul Bucuresti.Pe de alta parte, instanta a constatat ca modificarile Statutului PSD, precum si alegerile pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar general al PSD, astfel cum au fost adoptate in cadrul Congresului Extraordinar al PSD din data de 29 iunie 2019, indeplinesc conditiile din Legea partidelor politice nr. 14/2003."Din analiza inscrisurilor aflate la dosar, tribunalul constata ca modalitatea in care a fost convocat Congresul Extraordinar al PSD este legala si statutara, forul suprem de conducere al partidului, conform art. 116 din Statutul PSD, fiind in masura la data de 29 iunie 2019, conform art. 117 din Statutul PSD (prezenta a cel putin 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot) sa discute, sa voteze si sa adopte modificarile de statut propuse, precum si sa-si aleaga reprezentantii in functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar general", conchide Tribunalul Bucuresti.