Dezastrul financiar si economic: PSD ii pedepseste pe romani pentru ca a fost ales

Repatrierea aurului de la Londra va spori devalorizarea leului

As fi vrut de martisor sa gasesc macar o justificare plauzibila ca sa spun ceva de bine despre Executivul Romaniei. N-am gasit. In schimb, trecand in revista masurile economice ale cleptocratiei dragniote adoptate la indemnurile unui ins condamnat provizoriu la opt ani de inchisoare cu executare, avem toate motivele sa ne-alarmam. Chiar daca nu suntem experti.Reiese ca, in timp ce a desfiintat independenta Justitiei, politizand-o pana la extinctia statului de drept, puterea PSD-ista sustinuta de ALDE si UDMR a pus si bazele unui viitor dezastru economic de tip venezuelean.Semnalele actualizarii prezisei catastrofe sunt vizibile. Doar o cecitate voluntara, stimulata de declaratiile populiste fara acoperire ale unor insi ca Valcov, nu e-n stare sa le vada.Venit la putere pe baza de ditirambice promisiuni populiste, regimul cleptocratic nu se multumeste sa se autoserveasca. Isi manifesta, sistematic, si dispretul fata de munca romanilor.De pilda, aruncand pe geam banii contribuabililor, irositi cu ura in pensii speciale, acordate astfel incat sa-i asigure loialitatea in randul unor categorii importante pentru mentinerea intacta a autoritatii potentatilor.Concomitent, aceeasi putere pesedista a dat chix in materie de absorbire de fonduri europene. Si a marit fara folos salariile unor categorii ale populatiei, micsorand, de fapt, prin inflatie, veniturile tuturor.Mai grav, puterea a slabit cadrul legislativ si increderea in el si in predictibilitatea lui, alimentand de zor mefienta in sistem si fuga dincolo de granite a unor specialisti si potentiale investitii de importanta vitala pentru economia tarii.Si a dat, colac peste pupaza, o OUG 114 impunand "o taxa pe lacomie", care a pus capac rabdarii bancilor si unei consistente parti a mediului de afaceri.Excedata, ca orice regim totalitar, de independenta oricarei institutii si, nu in ultimul rand, de aceea, fireasca in orice sistem monetar care se respecta, a bancii nationale, a pus, in plus, tunurile pe BNR si, mai ales, pe guvernatorul ei.In fine, un proiect de lege national-comunist ivit intempestiv, la initiativa sefului infractor al PSD, Liviu Dragnea, si a slugii sale prea-plecate, soferul-senator Serban Nicolae, propune sa sileasca BNR sa repatrieze, pe model venezuelean, aproape intreaga rezerva de aur a tarii. Ce consecinte ar avea un asemenea demers, adoptat de un regim clientelar? Unele cert pernicioase si periculoase, daca nu de-a dreptul seismice. Fiindca ar submina independenta BNR. Si ar cutremura increderea partenerilor tarii in capacitatea de plata a Romaniei si a bancii ei nationale. Una garantata, cum explica Europei Libere analistul Dragos Cabat, si de rezervele ei de aur.Nu e intamplator ca aceste rezerve sunt depozitate, in buna parte, din vremi stravechi, inclusiv comuniste, in Banca Angliei. Loc mai sigur nu stie nimeni sa fi existat in ultimele circa patru veacuri.Costa pastratul metalului galben la Londra? Evident. Dar ce siguranta veritabila este pe gratis? Sa fie preferabila securitatea rusa, garantand ca tezarul romanesc depus la Moscova acum un veac ramane disparut pe veci, eventual spre a se putea plati azi, din aurul sau, laudele propagandei putiniste de la Sputnik si de la trolli afiliati, la adresa unor Dancila, Dragnea, Ghita, Puric, Plesoianu si compania?Si ce e, pentru vistieria unei tari dispunand de aproape 104 tone de aur , intr-o epoca in care bancile percep dobanzi negative pentru fondurile parcate la ele timp indelungat, o suma de 300.000 de mii de lei, si nu, asa cum impertinent a dezinformat pesedistul Serban Nicolae, de 300.000 de euro?E la mintea cocosului ca repatrierea aurului de la Londra va spori devalorizarea leului, accelerand si degringolada monetar-financiara si declinul economic ale unei tari oricum greu incercate de antimeritocraticul regim pesedist. IarToate aceste masuri pun pe jar bancile si pe investitori, impulsioneaza instabilitatea monetara si financiara si pun bazele unei deteriorari accelerate, in urma careia economia romaneasca si credibilitatea ei e previzibil ca se vor trezi puse, durabil, pe butuci. Strategul economic al PSD invoca recent, preventiv, probabilitatea (de 95%) ca unul din cei trei mari, in speta Standard&Poor's, sa scada ratingul Romaniei , agentia comutand-o de la o perspectiva stabila la una negativa. De ce ar face-o?De Valcov. De Orlando Teodorovici. De OUG 114. In fond, obiectul muncii agentiilor de rating de credit, intre care S&P e evaluarea solvabilitatii unor tari, in speta capacitatea lor de a-si rambursa imprumuturile si riscul de a nu-si putea achita datoriile.Opinia agentiilor de rating de credit are, pe pietele internationale, un impact enorm pentru orice economie, cum s-a vazut in falimentul Greciei.. Caci vor lua amploare costurile finantarii tarii, deficitul bugetar si deprecierea monedei, reducandu-se, simultan, investitiile in economia ei.E previzibil ca populistii de stanga de la Bucuresti sa recurga, intru disculparea lor pentru dezastrul care se coace, la gaunoasa propaganda, mult testata in Germania nazista, Italia fascista, Rusia comunista, in America Latina peronista, castrista si bolivarianist-national-socialista a lui Chavez si Maduro. Vor da vina pe SUA, pe "lobbyul bancar", pe finanta sorosista, adica evreiasca, pe oligopol si multinationale. Realitatea e ceva mai simpla. PSD ii pedepseste pe romani pentru ca a fost ales.